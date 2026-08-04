Sicurezza sul lavoro, chiuso un locale per irregolarità. Segnalati due giovani per hashish

Un imprenditore è stato denunciato, due persone segnalate per uso di stupefacenti e un negozio è stato temporaneamente chiuso per violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.

I Carabinieri della Compagnia di Schio, con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno eseguito un accesso ispettivo in un esercizio pubblico di Schio. All’esito degli accertamenti, l’amministratore unico dell’attività è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è stata riscontrata la mancata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), l’omessa formazione generale e specifica dei lavoratori dipendenti in materia di salute e sicurezza, la mancata formazione degli addetti alla gestione delle emergenze e l’assenza di autorizzazione per l’installazione e l’uso dell’impianto di videosorveglianza.

All’esito degli accertamenti, è stato emesso contestualmente il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. All’amministratore sono state comminate ammende per un importo totale di 18.065,53 euro, oltre a una sanzione amministrativa di 2.500 euro necessaria per l’eventuale revoca del provvedimento di sospensione.

Sempre nell’ambito dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Malo hanno fermato nel centro cittadino due trentenni, cittadini originari del Bangladesh. A seguito di perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e per entrambi è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti.

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