Fuori pericolo il motociclista veneziano soccorso sul Costo. Ma prognosi ancora riservata

Un aggiornamento delle condizioni generali di salute del motociclista soccorso con l’ausilio di un’eliambulanza sembra scongiurare il peggio, fatte salve successive complicazione che potrebbero insorgere durante la degenza in ospedale. Il 36enne veneziano – M.C. le sue iniziali – vittima dell’incidente di ieri nei pressi dell’8° tornante del Costo non correrebbe più pericolo di vita, dopo il ricovero e le prime cure ricevute all’ospedale S. Bortolo di Vicenza.

Ha riportato un politrauma su tutto il corpo, contusioni e fratture serie che necessiteranno di un lungo percorso per la piena guarigione. Ma, salvo imprevisti, si riprenderà e l’uscita di strada avvenuta alle 7.30 di lunedì mattina rimarrà solo un brutto ricordo. Servirà ancora qualche giorno probabilmente per sciogliere definitivamente la prognosi, parentesi in cui il centauro rimarrà sotto osservazione in ospedale.

Il motociclista stava ridiscendo verso la pianura ieri alle prime luci del giorno, quando per cause ignote ha perso il controllo della suo modello di Suzuki 600 di cilindrata, sbandando fino a scivolare sull’asfalto. Il veicolo a due ruote ha terminato la corsa incastrandosi sotto il guardrail di protezione della carreggiata mentre l’uomo, per sua fortuna ha evitato l’impatto con le barriere rimanendo a terra poco distante, sull’asfalto.

L’allarme dato subito da un automobilista ha permesso di far scattare in tempi rapidissimi i soccorsi, attivando anche l’elicottero del Suem 118 in codice rosso, giunto dall’elistazione di Verona. La squadra sanitaria inviata dal polo di Asiago nel frattempo si stava occupando di stabilizzare il ferito, apparso subito in condizioni critiche, preparandolo per il trasferimento al San Bortolo. Dopo il ricovero e il trasferimento nel reparto di rianimazione, con il passare delle ore è filtrata la notizia che il 36enne di Camponogara – è il suo paese di residenza – potesse farcela, confermata in seguito dai report sull’incidente motociclistico stradale.

Sul posto due pattuglie di polizia locale “Altovicentino”, inviate dai comandi di Schio e Piovene Rocchette, per la gestione del traffico a senso alternato e per i rilievi sul sinistro stradale. Non ci sarebbe concorso di altri veicoli nella dinamica dello schianto.