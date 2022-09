Serie C: il Lane cala il poker al Lecco, è trionfo al Menti. Top&Flop di giornata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I riflettori dello stadio Menti illuminano una tifoseria che con la categoria non ha nulla a che fare e in campo va ancora meglio con un L.R. Vicenza in grado di calare il poker per la seconda vittoria stagionale. Francesco Baldini propone una formazione con qualche modifica ma non cambia il collaudato modulo con la difesa a tre. Dal primo minuto in campo ci sono Bellich, Valietti, Cataldi e Stoppa rispetto alla trasferta di Padova. Parte subito bene il Lane che affonda al primo squillo grazie ad un’azione esaltante sull’asse Cataldi-Dalmonte-Ferrari con quest’ultimo in grado di schiacciare di testa in area un pallone che non lascia scampo all’estremo difensore lombardo Stucchi per il vantaggio biancorosso al 9′ minuto.

Il raddoppio è ancora più bello e giunge dopo un “dai e vai” tra Stoppa e Ferrari con il “loco” tutto solo davanti al portiere avversario, palla nell’angolino e Curva Sud che esplode di gioia. Passano cinque minuti e Stoppa, al 64esimo, mette nel sacco una punizione magistrale. Alla goleada biancorossa si aggiunge anche Greco che servito in profondità riesce a battere Stucchi per il 4-0 finale. Dopo la sconfitta nel derby era importante lanciare un messaggio al campionato dimostrando di valere i pronostici che vedono il Lane come favorito numero uno alla vittoria finale e così è stato.

TABELLINO: L.R. Vicenza – Lecco 4 – 0

L.R. Vicenza (3-5-2): Confente; Ierardi, Padella, Bellich; Valietti, Jimenez (dal 60′ Zonta), Cataldi (dal 60′ Cavion), Greco (dal 69′ Giacomelli), Dalmonte (dal 80′ Oviszach); Stoppa, Ferrari (dal 69′ Ferrari). A disposizione: Grandi, Brzan, Pasini, Corradi, Scarsella, Begic, Cappelletti, Alessio, Sandon, Busatto. Allenatore: Baldini

Lecco (3-5-2): Stucchi; Celjak, Battistini, Pecorini; Zuccon (dal 57′ Buso), Maldonado, Rossi, Zambataro (dal 57′ Lakti), Giudici (dal 71′ Lepore); Mangni (dal 57′ Scapuzzi), Eusepi (dal 76′ Longo). A disposizione: Burigana, Maffi, Maldini, Sangalli, Enrici, Stanga, Pinzauti, Girelli, Galli. Allenatore Tacchinardi

Arbitro: Fabio Rosario Luongo della sez. di Napoli

Marcatori: 9′ e 59′ Ferrari (LRV), 64′ Stoppa (LRV), 66′ Greco (LRV)

Ammoniti: Zuccon (L), Cataldi (LRV), Ferrari (LRV), Battistini (L), Ierardi (LRV) Maldonado (L), Confente (LRV)

Spettatori: 6.874 di cui 106 ospiti, incasso di 51.180 euro