Grave incidente auto-moto sul Costo: giovane centauro trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente sulla Strada Provinciale 349 del Costo nel tardo pomeriggio: un motociclista è rimasto gravemente ferito.

L’incidente è avvenuto alle 18,45 nel territorio comunale di Cogollo del Cengio, all’altezza del quinto tornante, e ha coinvolto una moto e un’auto. In gravi condizioni un giovane motociclista, soccorso con l’elicottero di Padova Emergenza e, data l’ora (l’imbrunire) trasportato in codice rosso direttamente all’ospedale di Padova in quanto l’elicottero non era abilitato per il volo notturno.

Dalle prime sommarie informazioni il giovane avrebbe riportato diverse fratture ma non avrebbe mai perso conoscenza. Sul posto per i rilievi i carabinieri.

Notizia in aggiornamento