Grave incidente sul viadotto di Sant’Agata: morto un ciclista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 17.30 di oggi, mercoledì 5 aprile, lungo la SP 350 fra Piovene Rocchette e Cogollo del Cengio: coinvolto un ciclista di cui non sono state rese note le generalità. Inizialmente si era diffusa la voce che l’uomo fosse, pur gravemente ferito, ancora vivo. Ipotesi purtroppo rapidamente decaduta quando altri testimoni hanno riferito di un telo bianco posato sopra il corpo ormai senza vita.

L’incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 17.30 all’altezza del viadotto di Sant’Agata e avrebbe coinvolto un ciclista intento ad affrontare il noto attraversamento sull’Astico: nonostante la presenza di alcuni camion molto vicini al luogo della tragedia, non sono però chiare le dinamiche dell’incidente e se vi sia stato o meno un contatto. Sul luogo infatti non è trascurabile, anche in condizioni meteo apparentemente serene, il forte vento con raffiche anche importanti. Sarà la magistratura quindi a far luce sugli eventi. Il traffico al momento è bloccato e sul posto, dopo i soccorritori arrivati dopo pochi minuti, ancora sono al lavoro per i rilievi di rito – oltre che per la gestione veicolare – alcune pattuglie della Polizia Locale Alto Vicentino.

Notizia in aggiornamento