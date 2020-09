Subaru esce di strada e si ribalta più volte: muore un 22enne, coetaneo in rianimazione

Un giovane di quasi 22 anni è morto e un suo amico e coetaneo è ricoverato in condizioni serie in rianimazione dopo un gravissimo incidente avvenuto stanotte alle 2.40 in territorio di Cogollo del Cengio, lungo la strada sp 350 della Valdastico. Devastata la Suburu Impreza su cui i due amici viaggiavano in direzione sud verso il centro abitato, dopo essere cappottata più volte. La vittima si chiamava Alessio Costa, nato nel 1998, di Velo d’Astico: avrebbe compiuto 22 anni il prossimo dicembre.

I due poco più che ventenni sono stati estratti dai rottami del veicolo dai vigili del fuoco, con estrema difficoltà viste le condizioni dell’auto distrutta, e affidati al personale del Suem giunto dall’ospedale di Santorso. La corsa in Pronto soccorso ha permesso di mantenere in vita il giovane che sedeva sul sedile passeggero (C.B. le iniziali, residente ad Arsiero), ricoverato in codice rosso e considerato in grave pericolo in fase di accesso alle cure. Eì stato trasferito immediatamente in terapia intensiva, dove si trova tutt’ora. Per chi stava al volante, invece, il decesso è avvenuto sul colpo.

Si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma di strada, quindi senza il concorso di altre parti, in un tratto rettilineo che segue a due semicurve. Potrebbe essere stata l’alta velocità a causarlo, visti gli evidenti segni di frenata prima che la Subaru si impennasse e rovinasse fuori strada. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Schio. Per i due ragazzi dell’Altovicentino una serata spensierata e di festa si è purtroppo conclusa in tragedia.

La notizia della terribile disgrazia si è diffusa già dalle prime ore di sabato nella vallata, gettando nello sconforto tanti giovani, in luoghi dove tutti si conoscono, e anche i dipendenti di una nota azienda di Arsiero. Il ragazzo deceduto lavorava infatti alla Siderforgerossi Group: uno degli stabilimenti produttivi sorge proprio nelle vicinanze di dove Alessio Costa ha trovato la morte in strada.