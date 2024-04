L’addio a Calgaro, il cordoglio della politica vicentina. Domani i funerali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un susseguirsi di messaggi di cordoglio quello che sta travolgendo in queste ore i familiari di Riccardo Calgaro, il 68enne ex sindaco di Cogollo del Cengio scomparso nella tarda serata di venerdì scorso a seguito di un improvviso acuirsi di gravi problemi gastrointestinali.

La corsa in ospedale e i tentativi dei sanitari subito consci di un quadro clinico particolarmente complesso non sono serviti a strapparlo dall’affetto dei suoi cari: ma sono, tantissimi quelli che, appena appresa la tragica notizia, si sono fatti vivi per esprimere affetto e vicinanza. E difficilmente poteva essere altrimenti per un primo cittadino ritenuto d’esempio per senso del dovere e attaccamento al paese amministrato per un intero decennio: “Addio Riccardo – scrive Mosè Squarzon, primo cittadino di Monte di Malo – ho avuto l’onore di conoscerti, quale uomo schietto, diretto, pragmatico e prodigo di consigli. Non ti dimenticherò”. A ricordarlo anche le parole piene di sincera stima di tanti amministratori in carica nello stesso periodo di Calgaro, da Maurizio Colman a Piovene, ad Alberto Busin a Zanè sino ad Alberto Toldo a Valdastico: “Una bravissima persona – commenta invece Giampi Michelusi, sindaco di Thiene – disponibile, impegnato, moderato, un uomo che ha amato profondamente il suo territorio. Mi mancheranno i suoi consigli e le sue iniezioni di positività”.

E con lui molti altri “veterani”, da Erminio Masero attualmente in carica a Piovene, a Giordano Rossi in chiusura dopo mezzo secolo al timone di Velo D’Astico, senza tralasciare la politica regionale: “La notizia della scomparsa di Riccardo Calgaro già sindaco di Cogollo del Cengio – dichiara in una nota la consigliera dem Chiara Luisetto – arriva inaspettata e dolorosa. Perdiamo un uomo perbene, onesto e buono. Un amministratore generoso, innamorato della politica vera, appassionato della sua comunità che ha servito con amore e dedizione. È stata una fortuna poterlo conoscere ed essergli amica: lascia un grande vuoto”. Sentimenti non dissimili da quelli espressi ancora dalla senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini: “Riccardo era un amico, una persona leale e trasparente. Mancherà alla famiglia e a chi gli ha voluto bene, ma anche ad un territorio in cui aveva saputo essere punto di riferimento”.

E intanto sono stati fissati per il pomeriggio di domani alle 15, nella Chiesa Parrocchiale di Cogollo, i funerali: alle 14.45 la partenza del feretro dall’Ospedale di Santorso.