Ulss7. Il profumo della mamma nel “guanto speciale”, il dono per i bambini prematuri

Bambini prematuri più sereni e coccolati anche a distanza. Una donazione preziosa e di grande valore umano è arrivata nei giorni scorsi nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso, nella Ulss 7 Pedemontana.

Il “Guanto speciale” donato dalle associazioni “Le ali di Giò” e “Cuore di maglia” è uno strumento sanitario innovativo che mira a migliorare il benessere dei piccoli pazienti, in particolare dei prematuri.

Il dispositivo permette infatti ai neonati di percepire il calore e il profumo rassicurante di mamma e papà anche quando non è possibile il contatto diretto prolungato. Il guanto aiuta i bimbi a tranquillizzarsi e a mantenere la corretta temperatura corporea, rivelandosi un supporto concreto anche per il personale sanitario nelle cure quotidiane.

A mostrare il dispositivo e a ringraziare per la donazione sono stati il direttore della Pediatria Massimo Scollo e la coordinatrice Katia Dall’Igna, insieme a parte dello staff della Pediatria dell’Ospedale Alto Vicentino e alle referenti delle due associazioni.

Un gesto definito, letteralmente, “una mano in più” per la cura e l’accudimento dei pazienti più piccini. Nel ringraziare le associazioni, Ulss 7 Pedemontana lancia un appello alla sensibilità e invita la cittadinanza a sostenere il progetto “Giocare fa bene alla salute” con una donazione alle Pediatrie dell’Ulss 7, per far sentire i piccoli pazienti sempre più vicini a casa.

