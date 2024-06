Consumo di alcol tra i minori. Sindaco Michelusi: “prevenzione e intensificare i controlli”

Si avvicina la festa del Santo patrono di Thiene con l’area del Bosco dei Preti della stazione degli autobus a prepararsi ad accogliere centinaia di giovani e giovanissimi, ma anche le famiglie con i bambini per farli divertire con le attrazioni del luna park. Intanto entra nel clou la sagra al Santo di Thiene, la frazione a Sud ai confini con Villaverla.

Come ad ogni anno e inizio della stagione estiva, insieme a queste feste a ingente afflusso di persone, si espandono anche alcune tra le problematiche legate all’ordine pubblico e alla sicurezza, tra le quali il consumo di bevande alcoliche. Più ancora in dettaglio, il focus su cui si sofferma il sindaco Giampi Michelusi, è relativo a vendita e somministrazione di alcol ai minorenni che, per quanto vietato dalla legge, è un fenomeno purtroppo in crescita.

Sul tema il primo cittadino thienese ha inteso rilasciare una dichiarazione nella giornata odierna. “La famiglia e le istituzioni sono i soggetti chiamati a informare e sensibilizzare i ragazzi sui rischi che possono correre bevendo alcolici e superalcolici. Molte tra le attività promosse dal Comune per le Politiche Giovanili sono finalizzate a promuovere attività che consentano ai ragazzi di sviluppare quella sicurezza e autostima che si illudono di trovare nei drinks e nei cocktail. Nondimeno è necessario affiancare all’attività di prevenzione anche quella di contrasto nei confronti degli esercizi commerciali che vendono alcolici ai minori: non intendo in alcun modo tollerare episodi di manifesta ubriachezza tra i giovani; per questo ho già chiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli, applicando le sanzioni a tutti coloro che vendono o somministrano alcol ai minori, con relative denunce alla Procura della Repubblica”.

Prevenzione e repressione di un fenomeno in crescita e che, come evidenzia Michelusi, può portare a conseguenze anche gravi nel tempo sviluppando delle dipendenze. “Un minore che inizia a consumare alcol sviluppa maggiori probabilità di consumarne quantità in eccesso da adulto, di avere seri problemi di salute ed è a rischio dipendenze – conclude il Sindaco– . Di qui il mio forte appello a rispettare la legge e a tutte le forze dell’ordine ad alzare il livello di attenzione e controllo in materia”.