Ultimo week end di primavera tra sagre, festival dei fiori e dei libri e tanto altro nel Vicentino

Festa Italiana regala ancora una volta spunti per il fine settimana in arrivo. Il weekend dal 14 al 16 giugno regala eventi per tutti i gusti e le esigenze. Per scoprire tutte le pillole proposte da Gianni e Martina ai microfoni di Radio Ecovicentino, basta ascoltare il podcast dove vengono illustrati in dettaglio i vari eventi citati. Eccone in breve una selezione per una lettura rapida.

A Thiene entra nel vivo la sagra della frazione del Santo di Thiene, con la Pro loco a tenere le fila di uno degli appuntamenti più frequentati dell’Altovicentino. Tanta musica con band varie sul palco e stand gastronomici, spritz garden con dj set, pesca di beneficienza e tanto altro. Poco più in là a Villaverla, un sabato pieno con la festa dello sportivo negli impianti sportivi di Novoledo e venerdì sera con quinta serata del Trofeo Hoffman (da 10 al 29 giugno) in piazza delle Fornaci, con 400 giovani nel campo allestito di fronte al Municipio.

Anche a Dueville sabato e domenica con evento speciale, per iniziativa di Ronzani Editore, con “Carte e Mestieri, Festival dei Mestieri del Libro”, in collaborazione con l’associazione Dedalo Furioso e del Comune di Dueville. Incontri proposti alle 14.30 di sabato e domenica per scoprire la figura dell’editor e con la storia dell’editoria italiana e altri con gli autori di libri. Più vari laboratori per adulti e per bambini, di legatoria e decorazione di copertine ad esempio. Al Giardino Busnelli.

Si passa in montagna per andare a scoprire a Tonezza del Cimone sabato e domenica la proposta del workshop floreale e il Naturè Festival nel parco del centro congressi, con area mercato allestita e la presenza di esperti del settore del benessere e tanti fiori colorati. Info e prenotazioni al sito www.tonezza.it o sui social relativi. OGD Pedemontana Veneta e Colli organizza una pedalata in natura da Thiene e Villa Godi Malinverni, visitando alcuni siti tra Lugo, Breganze e Fara. Sempre a Lugo escursione di 7 chilometri organizzata tra i campi di lavanda, a piedi in questo caso, domenica 16 giugno.

Andando ora a Schio, al Lanificio Conte la mostra del Circolo Fotografico. Alle 21 di venerdì un incontro con un fotografo paesaggista pluripremiato e altre dinamiche iniziative dentro al Giardino Jacquard in centro storico, nell’ambito del Festival ConversAzioni. Poesia, danza, fotografia in particolare, con aperitivi e proposte culinarie. Su prenotazione si sale sui monti di Posina un’escursione con la guida Luca Grotto organizzata dall’associazione Biosphera, “Donne in cammino“, ricordando e ripercorrendo i sentieri storici delle donne del luogo. A Gallio la maratona pianistica, dalle 11 alle 20 di sabato al Parco della Fratellanza, poi si replica domenica sul Ponte degli Alpini.