Insegue e tenta di speronare un automobilista: denunciato per violenza privata

I carabinieri di Breganze hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo,

residente nel Vicentino, per l’ipotesi di reato di violenza privata. Il provvedimento scaturisce dalla denuncia sporta in relazione ad un episodio avvenuto nella tarda serata del 20 luglio scorso lungo la SP 67, nel territorio comunale di Fara Vicentino.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, a seguito di un’asserita manovra imprudente da parte dell’altro automobilista, avrebbe inseguito e tentato di speronare il veicolo condotto dal denunciante, che nella circostanza non ha riportato lesioni.

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