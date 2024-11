Coppia di cinesi rapinata di 50 mila euro nel piazzale di un bar a Lampertico

Sono serrate le indagini dei carabinieri di Thiene per far luce sulla rapina avvenuta ieri pomeriggio, domenica 24 novembre, attorno alle 16 nel parcheggio del Bar Roberta nella frazione di Lampertico. Vittime della rapina un uomo e una donna di origine cinese, che vivono in zona. Ingente il bottino del colpo messo a segno da quattro malviventi mascherati: circa 50 mila euro in contanti.

Le indagini dei militari dell’Arma, coordinati dal comandante della compagnia di Thiene, Mario Sorice, sono a tutto campo e si stanno svolgendo sia con le tradizionali modalità investigative che passando a setaccio le telecamere delle immagini di videosorveglianza. Facile pensare che si stiano verificando anche le conoscenze della coppia, che viaggiava con una così ingente somma di banconote.

Le vittime, un uomo e una donna, erano appena arrivati con la propria auto nel piazzale del locale e si accingevano ad entrare nell’esercizio, gestito da parenti, quando un’altra vettura, scura, è arrivata sul posto: sono scese tre persone travisate che hanno aggredito l’uomo e strappato con violenza alla donna – non senza questa opponesse resistenza – la borsetta che aveva in mano e che conteneva il denaro. Il quarto bandito aspettava intanto a bordo dell’auto, con la quale sono poi repentinamente fuggiti.

La coppia è stata immediatamente soccorsa dai gestori del locale e da alcuni avventori, che hanno sentito le urla della coppia. Sul posto, dopo la chiamata al 112, è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Thiene. La donna, portata in pronto soccorso, non ha riportato gravi ferite.

Non è la prima volta che il locale è teatro di furti e rapine: nel dicembre 2019 era stato assaltato da un ladro (poi arrestato in flagranza dai carabinieri): in quella occasione erano state rubate sigarette del valore di oltre mille euro, più di cinquanta accendini, un computer portatile, due decoder per TV, uno smartphone e circa duecento euro in moneta contante di vario taglio sottratti dalle casse.