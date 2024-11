Il roster è… servito ed è a spinta tricolore: la VF Group Bardiani-Csc Faizanè lancia talenti

Pedali ancora sui rulli e pure rulli di tamburo in vista della stagione del ciclismo 2025 anche in casa VF Group Bardiani-Csc Faizanè, che può contare su una base operativa e commerciale in Altovicentino grazie all’impegno della famiglia Dal Santo di Zanè e, guai a non scordarlo, di tanti tifosi da queste parti. E’ un roster caratterizzato da tanta italianità nel dna dei corridori ingaggiati tra novità e conferme – ben 20 su 23 atleti – e da un’età media bassissima, di appena 21,9 anni di media che ne fanno la formazione più giovane in assoluto del ciclismo mondiale tra i Pro.

Passando in rassegna i dati anagrafici si contano 12 ciclisti in età Under 23, di cui 6 juniores, come ormai da traccia consolidata per l’équipe italiana. Svelati i nomi di tutti coloro che compongono l’ampia rosa a disposizione dei direttori sportivi e di tutte le figure che ruotano intorno e dentro la squadra, con la consueta dose di adrenalina prestagione che si respira nel dietro le quinte “intriso” di passione per i pedali.

Tra i talenti del futuro da far appunto pedalare, crescere e lanciare sulle strade nelle varie competizioni internazionali il trio di confermati tra i senior per le prossime stagioni: Luca Covili, Luca Colnaghi e Filippo Magli. A loro si aggiungono i volti nuovi dei sudamericani approdati in Veneto dalla Colombia Martin Herreno ed Edward Cruz e degli innesti Filippo Cettolin, Mattia Stenico, Andrea Montagner e Santiago Ferraro. Un sestetto di 18enni tutti della classe 2006. Blocco che non si tocca in “regia”, pronti in tre a riprendere posto. Ecco allora i direttori sportivi: in ammiraglia Alessandro Donati, Luca Amoriello e Mirko Rossato, quest’ultimo responsabile del progetto giovani e del team Under23. Gli atleti continueranno a correre sulla bici De Rosa, affidandosi alla “Settanta”, equipaggiata Campagnolo.

Ecco gli atleti che compongono la formazione 2025:

Federico Biagini, Filippo Cettolin, Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Luca Covili, Edward Cruz, Santiago Ferraro, Filippo Fiorelli, Martin Herreno, Filippo Magli, Alessio Martinelli, Martin Marcellusi, Andrea Montagner, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Mattia Pinazzi, Vicente Rojas, Matteo Scalco, Mattia Stenico, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Filippo Turconi, Enrico Zanoncello.

Il team manager Roberto Reverberi: “è di certo un motivo di orgoglio essere la squadra professionistica più giovane al mondo. Crediamo fermamente nell’idea che i giovanissimi debbano essere formati all’interno del team per portarli poi a competere ad altissimi livelli. I nostri sponsor condividono da sempre questa filosofia e li ringraziamo per la fiducia riposta nelle nostre idee e nel ciclismo italiano. Speriamo che tra questi ragazzi ci sia un altro Pellizzari, e per molti di loro, già inseriti nel progetto da qualche anno, la prossima sarà una stagione cruciale.”