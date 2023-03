Danza per la Danza, sabato sera in Teatro lo spettacolo benefico per stimolare l’inclusione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Accogliere, contribuire a far crescere, stimolare le abilità, includere. La nobile arte del movimento, la danza, può anche questo, e ne sarà una dimostrazione sabato sera la città di Thiene, che ospita al Teatro Comunale uno spettacolo a fine benefico, con ospite speciale sul palco – e a titolo gratuito – un noto corpo di ballo di Milano e in platea chi vorrà gustarsi lo spettacolo e insieme fornire un contributo alla causa. La serata è stata intitolata “Danza per la danza” e avrà come anche un momento dedicato a ragazze/i con disabilità, da vivere sul palco insieme a insegnanti e ballerini. Per l’occasione è previsto un biglietto unico per l’accesso, al costo di 10 euro.

Promossa e sostenuta dalle associazioni Inner Wheel Club e Rotary Club per Thiene e Schio, con il patrocinio concesso della Città di Thiene che proprio ieri ha ospitato nella sala riunioni in Municipio la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Presenti in Comune Carla Prandina e Robertino Cappozzo nell’occasione, presidenti delle due associazioni per l’area Altovicentino.

Lo spettacolo di beneficenza sarà portato in scena al Teatro Comunale a partire dalle 21 di sabato 18 marzo da Backstage Centro Formazione Danza, Corpo di Ballo di Francesca Prandina e Laura Quadrelli. La prima citata, nata e cresciuta nell’Altovicentino prima di stabilirsi a Milano, è una delle fondatrici del centro che già nel passato recente ha portato delle apprezzate esibizioni al Comunale di Thiene e al Civico Schio. L’evento benefico mira a sostenere il Progetto Movimento Creativo già avviato nei mesi scorsi da Emma Mariutto, proprio a Thiene, che vuole avvicinare all’attività motoria attraverso la danza giovani in età tra i 12 e i 20 anni affetti da sindromi genetiche, disturbi o patologie che portano loro delle difficoltà in ambito fisico, relazione e sociale, insieme alle loro famiglie. Insieme a lei collabora ArteDanza, la scuola di ballo thienese diretta da Lucy Briaschi.

“Sono rimasta affascinata dal Progetto Movimento Creativo che vuole avvicinare il mondo della disabilità alla danza, superando barriere e stereotipi – spiega Anna Maria Savio per conto del Comune, assessore alle Politiche Sociali -. La danza parla linguaggio universale e, come tale, deve essere accessibile a tutti. Racchiude grandi potenzialità e valore. Permette di esprimere la propria personalità e di affermare la propria identità in relazione allo spazio e agli altri, facilitando l’autostima e la socialità, con risvolti terapeutici. Ringrazio chi sta lavorando al Progetto e, soprattutto, l’Inner Wheel Club Schio Thiene e Rotary Club Schio Thiene che, con squisita sensibilità e grande generosità, ancora una volta rispondono alle richieste di sostegno per portare incoraggiamento e un contributo concreto laddove c’è bisogno di solidarietà e promozione”.

Il Progetto Movimento Creativo si pone come principale obiettivo di sviluppare approcci inclusivi alla danza attraverso la creazione di nuovi programmi, fruibili a tutti i ragazzi che lo desiderano, e approfondendo la dimensione sociale della danza. Nel corso delle attività proposte i ragazzi possono acquisire maggiore flessibilità, forza, mobilità articolare e coordinazione, necessarie alla prevenzione di eventuali infortuni, possono sviluppare più consapevolezza e sicurezza, utilizzando la danza come libera espressione corporea e crescere in relazioni sociali.