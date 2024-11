Dicembre ricco a Thiene: quattro weekend di eventi nell’atmosfera di Natale (con una novità)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si preannuncia un dicembre ricco di iniziative quello che sta per arrivare a Thiene.

Si parte già, a onor del vero, sabato 30 novembre quando il centro sarà allietato da Cioccolat Thiene, festa della cioccolata con cioccolatieri artigianali organizzato da ConfCommercio Mandamento di Thiene e al pomeriggio, alle 18, con l’accensione delle luci che illumineranno gli alberi di Natale di piazza Chilesotti e piazza Ferrarin a cura dell’Amministrazione Comunale.

Quindi ConfCommercio, con Pro Loco Thiene in collaborazione e con il patrocinio del Comune, faranno seguire al grande e tradizionale evento del Natale di Fiaba, a cura degli Amici di Thiene e previsto il 7 e 8 dicembre, nei week end 14/15 e 21/22 la nuova proposta 2024 Natale dei balocchi a Thiene: il centro storico sarà animato da giochi e intrattenimenti vari, laboratorio Lego, area giochi per i più piccoli, giochi in legno, bottega di Geppetto, Ambulanza dei Pupazzi, Cantastorie di Natale, caccia al tesoro e figuranti vari. Il centro sarà, inoltre, allestito con pupazzi giganti e pannelli mascotte.

“Con l’avvicinarsi delle Feste Natalizie – dichiara l’assessora all’Animazione del Centro Storico, Marina Maino – la Città di Thiene indossa una nuova veste e si trasforma in un luogo di suggestive atmosfere, ricco di emozioni e di opportunità. Per permettere di trascorrere ore piacevoli e serene a chiunque voglia venire in città. Ringrazio le associazioni e i volontari che con noi lavorano per realizzare il calendario di eventi, frutto di una concertazione e di un lavoro sinergico che ci impegna tutto l’anno per promuovere la città e il territorio con iniziative mai banali, ma di anno in anno originali e capaci, comunque, sempre di rinnovarsi per il piacere di ritrovarsi insieme, divertirsi, vivere momenti lieti”.

Il presidente Confcommercio Andrea Retis, illustrando il programma delle manifestazioni per il periodo natalizio, afferma: “Quest’anno le festività natalizie si colorano di una veste diversa dalla tradizionale: non solo casette e bancarelle, ma anche, e soprattutto, divertimento per i bambini e le loro famiglie. Ci auguriamo che le tante proposte possano incontrare il favore di tutti e regale ore felici ai più piccoli”.

Aggiunge Manuel Benetti, Presidente Pro Loco Thiene: “La Pro Loco è attiva tutta l’anno ma soprattutto nel periodo autunnale si fa promotrice e collabora perché la città viva un susseguirsi di grandi eventi. Il centro e piazza Chilesotti in particolare ora intensificano la loro ospitalità a quanti vorranno trovarsi nei prossimi giorni a Thiene per diventare il salotto dove ci si ritrova tutti con gioia per aspettare il Natale”. Non mancherà il tradizionale Trenino di Natale che percorrerà il centro nei week end e nei giorni feriali. In caso di pioggia le attività saranno ospitate al coperto in Galleria Garibaldi.

Si arriverà quindi poi al clou con la Canta della Nina proposta da Pro Loco Thiene martedì 24 Dicembre alle 16.30 con la Nina dei giovani e alle 22 con la Nina Gigante in piazza Chilesotti con distribuzione di cioccolata calda, vin brulè e Treccia Signorini in piazza Chilesotti. Un appuntamento importante, quello di quest’anno per la tradizione della Niona, che celebra il centenario della prima canta scritta e che il Comune intende valorizzate avviando il percorso che potrebbe portare al suo riconoscimento come bene immateriale da parte dell’Unesco.

La carrellata di eventi legati al Natale finirà, il 6 gennaio, con l’arrivo in piazza della tradizionale “Stria”.