Dieci cortometraggi per 500 platee di tutto il mondo. In… Festival anche Thiene

Il Teatro Comunale di Thiene si trasforma in cinema per una serata speciale dedicata ai flim short, i cortometraggi. Appuntamento allora per sabato 5 ottobre alle ore 20.30 nella “culla” della cultura della città che ospiterà la XXVII edizione del “Manhattan Short Film Festival“, evento unico nel suo genere che porterà i presenti in platea a scoprire le opere di registi provenienti da tutto il mondo.

Per una sera, il pubblico giudicherà i 10 cortometraggi finalisti e a contribuirà a decretare i vincitori insieme a una giuria d’eccezione e “senza confini geografici”. Gli appassionati di cinema potranno così unirsi al pubblico di altre 500 città del mondo per visionare e valutare il lavoro di questi giovani registi.

A ciascun spettatore presente in sala sarà consegnata una cartolina su cui esprimere il proprio voto. I dati verranno poi spediti via mail a New York dove, in base alle preferenze espresse nelle altre città, si decreteranno i vincitori. I tre cortometraggi che otterranno l’oro, l’argento e il bronzo verranno annunciati e premiati il lunedì successivo. Commenta l’assessore alla Cultura Ludovica Sartore: “A Thiene il Manhattan Short Film Festival è di casa e siamo orgogliosi di continuare ad ospitare l’evento di respiro internazionale, ben sapendo come il nostro pubblico sia affezionato a questa serata speciale. Come sempre la cornice è quella suggestiva del Teatro Comunale, nel quale lo spettatore potrà gustare appieno le proposte usufruendo anche dei sottotitoli in italiano. Attendiamo tutti a teatro!”.

Tutte le opere in concorso, con in questa edizione una pellicola italiana. Gli short sono The Talent (Regno Unito), I’not a robot (Paesi Bassi), Mother (Ucraina), Dovecote (Italia), Pathological (Usa), Alarms (Francia), Favourites (Australia), The man who could not remain silent (Croazia, Bulgaria, Francia), Room Taken (Irlanda) e Jane Austen’s period drama (Stati Uniti).

Manhattan Short Film Festival è un’occasione da non perdere per i cinefili e per chi vuole sperimentare una novità. La mission principale del festival è quella di permettere la diffusione di film altrimenti destinati ad essere visti da pochi intimi, chiedendo “in cambio” un biglietto d’ingresso popolare al costo di 5 euro. Inoltre, spesso, attraverso gli occhi, le orecchie e le lenti di questi realizzatori di cortometraggi scorrono in sala le immagini di ciò che succede in realtà lontane e poco conosciute nel mondo presentate da una prospettiva assolutamente originale. Grazie al successo e ai riconoscimenti ottenuti negli anni da molti dei nostri finalisti, tra cui varie nomination e vittorie agli Oscar e alla sua formula originale coinvolgente e unica, il Manhattan Short Film Festival è considerato oggi uno dei festival di cortometraggi più importanti al mondo.