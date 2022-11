Donna a piedi investita mentre attraversa la strada in via Lavarone

Brutto incidente stradale nel pomeriggio a Thiene, in zona piscine, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri: una donna è stata investita e si trova ora ricoverata all’ospedale di Santorso. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto alle 16:20 di sabato 12 novembre in via Lavarone, all’altezza dell’incrocio con via Tevere. Un giovane 19enne di Thiene, alla guida di autoveicolo, stava viaggiando in direzione dello stadio Miotto quando, giunto all’altezza dell’itersezione con via Tevere, per cause in corso di accertamento ha investito la donna, una 59enne del posto, che stava attraversando la strada da destra a sinistra rispetto alla direzione del veicolo.

A seguito dell’urto, la donna è stata sbalzata a terra. Sul posto è arrivata velocemente un’ambulanza del Suem 118: dopo le prime cure i sanitari hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale dell’Alto Vicentino, in codice giallo. La 59enne ha riportato infatti alcuni traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute, per i rilievi e la regolazione traffico, anche due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.