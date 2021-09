Dopo due anni torna la prosa al “Comunale”: una stagione fitta di grandi interpreti in arrivo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Thiene si torna a teatro, finalmente: è stato presentato infatti da Comune e Arteven il cartellone della nuova Stagione di Prosa, a due anni dalla precedente stagione, interrotta dall’epidemia da Covid-19. In cartellone da ottobre ci sono ben 11 spettacoli, ciascuno presentato in tre serate, oltre a due appuntamenti fuori carnet. Si inizia il 26 ottobre 2021, si termina il 21 aprile 2022: tanti i nomi di richiamo in programma, da Laura Morante a Glauco Mauri, da Ambra Angiolini a Massimo Popolizia, da Marina Massironi a Francesco Pannofino e Vanessa Incontrada.

Si tratta della 41esima Stagione e l’attesa è molto alta: non solo da parte degli spettatori ma anche delle compagnie teatrali nazionali. Nella “bomboniera” del Comunale sono previsti spettacoli di autori classici e contemporanei, da Euripide a Steinbeck, da Shakespeare a Pirandello, da Austen a Ozpetek. Tutta la stagione, ovviamente, è stata organizzata nella piena ottemperanza delle misure di prevenzione al Covid, per vivere in serenità tutti gli appuntamenti.

Si tratta dell’ultima stagione teatrale allestita dall’attuale amministrazione comunale, dato che Thiene andrà al voto in primavera. “Sono contento di questa ripartenza – afferma il sindaco Giovanni Casarotto – e auspico che la Stagione possa finalmente svolgersi con continuità e nell’interezza della sua proposta. Ringrazio il nostro fedele pubblico, gli sponsor, da sempre al fianco dell’Amministrazione Comunale, Arteven, garanzia di assoluta qualità e professionalità, e gli uffici comunali. Un grazie particolare va a Silvano Guarda, amico del teatro e consulente artistico e, soprattutto, all’assessore Maria Gabriella Strinati, che per dieci anni ha saputo essere un punto di riferimento fondamentale nella scelta dei cartelloni, nell’attenzione al pubblico, nella capacità di coniugare il classico e il moderno, intercettando bisogni e desideri degli spettatori”.

“Volgendo lo sguardo ai miei due mandati come Assessore alla Cultura, – dichiara Maria Gabriella Strinati – è questa per me la decima Stagione e, forse, la più impegnativa, dal punto di vista di molte scelte necessariamente condizionate dalla pandemia. D’altra parte, dopo due lustri, ormai è innegabile non riconoscere un affinamento della sensibilità culturale e amministrativa che ci ha permesso di instaurare con chi viene nel nostro Teatro e con chi lo sostiene un feeling particolare. Grazie a questo è stato possibile, ora, per il Comune proporre, anche in questo periodo così complesso e incerto, una Stagione di altissimo livello, forse tra le più belle di questi anni”.

“La grande armonia tra Arteven, che rappresenta la Regione sul territorio, e il Comune di Thiene, che rappresenta una eccellenza teatrale regionale – spiega il presidente Massimo Zuin – segna la ripartenza per una nuova avventura teatrale dopo quasi due anni di stop. Siamo certi che gli spettatori sapranno leggere, oltre il programma, il valore simbolico e sociale che riveste il Teatro Comunale di questa straordinaria città”. “Thiene e gli uffici della Cultura con il proprio Assessore – è il commento del Direttore Pierluca Donin – non hanno mai mollato e hanno tenuto aperto il teatro grazie alle nuove tecnologie. Adesso è arrivato il momento di convocare dal vivo artisti e persone. Il Teatro svolge un ruolo fondamentale per la socialità che sarà garantita in sicurezza. I grandi interpreti del teatro nazionale vedono nell’apertura di questo luogo di cultura il nuovo inizio”.

Gli spettacoli

Martedì 26 ottobre 2021 con repliche il 27 e 28: Massimo Popolizio con lo spettacolo Furore, tratto dal romanzo di John Steinbeck nell’adattamento di Emanuele Trevi (Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma-Teatro Nazionale): uno spettacolo lirico ed epico che porta sul palco la crisi agricola, economica e sociale che stritolò gli Stati Uniti in una morsa fra il 1929 e l’attacco a Pearl Harbor.

16, 17 e 18 novembre: Ambra Angiolini con Il Nodo di Johanna Adams e la regia di Serena Sinigaglia (produzione Società per Attori e Goldenart Production). Nell’ora di ricevimento, un’insegnante di classe elementare riceve inaspettatamente la madre di un suo allievo che vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Il figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, tornando a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché.

30 novembre e 1 e 2 dicembre: Laura Morante con Io Sarah, Io Tosca per la regia di Daniele Costantini (Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana). L’attrice sarà Sarah Bernhardt, che rilegge il ruolo di Tosca e ricorda le vicende personali che hanno ispirato il dramma.

14, 15 e 16 dicembre: il sipario si aprirà su Il Marito Invisibile, scritto e diretto da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi (produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo). Si tratta di un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione, partendo da una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo.

18, 19 e 20 gennaio 2022: un grande classico della letteratura inglese Orgoglio e Pregiudizio, di Jane Austen, nell’adattamento teatrale di Antonio Piccolo, andrà in scena per la regia di Arturo Cirillo (prima versione teatrale italiana, produzione Marche Teatro / Teatro di Napoli -Teatro Nazionale).

1, 2 e 3 febbraio 2022: il mese di febbraio si apre con uno spettacolo di Ferzan Ozpetek, che ne firma anche la regia, dal titolo Mine Vaganti con Francesco Pannofino (Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana). Un racconto di storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi ad un cambiamento sociale ormai irreversibile”.

15, 16 e 17 febbraio: Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta porteranno in scena il Scusa sono in riunione … ti posso richiamare?, commedia degli equivoci scritta e diretta da Gabriele Pignotta (produzione a.ArtistiAssociati). E’ il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa.

15-16-17 marzo: Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello con Gabriele Lavia e Federica Di Martino (produzione Effimera srl in coproduzione con Diana O.r.i.s.).

29, 30 e 31 marzo: un grande classico della tragedia greca nella drammaturgia di Anna Zago e la regia di Piergiorgio Piccoli, Clitennestra – I morsi della rabbia (Theama Teatro). Prototipo dell’infamia femminile, crudele, violenta, adultera e assassina, è l’incarnazione del male e delle scelte scellerate. La pièce con Anna Zago racconta, però, anche un’altra storia, una vicenda spesso taciuta, fatta di soprusi, attese e tradimenti.

5, 6 e 7 aprile: la penna inesauribile di Georges Simenon regala una storia permeata di eros e di noir che per la prima volta approda a teatro, La camera azzurra, nell’adattamento teatrale di Letizia Russo e la regia di Serena Sinigaglia con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris (Nidodiragno/Coop CMC). La storia è quella di due amanti, ex compagni di scuola ed entrambi sposati, che si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione irrefrenabile. Si ritroveranno, tempo dopo, separati in un’aula di tribunale, accusati di aver commesso crimini efferati.

19, 20 e 21 aprile: chiusura in bellezza con Re Lear di Glauco Mauri e Roberto Sturno (Compagnia Mauri Sturno – Fondazione Teatro della Toscana). Il dramma shakespeariano viene proposto nella traduzione di Letizia Russo e riduzione e adattamento di Andrea Baracco e Glauco Mauri.

Spettacoli extra carnet

26 e 27 febbraio 2022 i Momix proporranno Alice nel Paese delle Meraviglie, ideato e diretto da Moses Pendleton, creatore di mondi simili a sogni, popolati spesso da creature strane e stravaganti.

10 marzo: è nel segno di Alice anche il secondo appuntamento fuori rassegna, si tratta di Alice in wonderland del Circus-Theatre Elysium, un circo collettivo che abbraccia i più esperti produttori, i migliori registi e attori. Spettacolo teatrale ed eccentrico unico al mondo in cui un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti, racconta la fiaba di Alice nel mondo delle meraviglie, arricchita nella linea dell’amore: la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili.

Gli altri appuntamenti

DomenicaTeatro: 16 gennaio “Il piccolo re dei fiori”; 23 gennaio “Pippi Calzelunghe”; 30 gennaio “Super! Sirenetta Cercasi”; 6 febbraio “Racconto alla rovescia”.

Thiene all’Opera: 6 marzo “Cavalleria Rusticana – cronaca di una morte annunciata”, 26 marzo “Don Giovanni – l’Opera la nero”.

I giovani e il teatro

Anche quest’anno saranno offerti agli studenti delle Superiori, individuati di volta in volta dagli Istituti Scolastici di appartenenza, cinquecento biglietti gratuiti per far conoscere il teatro alle giovani generazioni. Il progetto è supportato economicamente dal Lions Club Thiene Host. Prosegue anche per questa Stagione la riduzione di abbonamenti e biglietti che viene estesa sino ai 30 anni di età, anziché 25.

Gli sponsor la sensibilità del mondo economico thienese a sostegno della cultura

Continua il sostegno, più forte che mai, delle aziende e delle realtà economiche del territorio alla promozione culturale della Città Thiene. Anche quest’anno sono gli sponsor ad assicurare un altro anno di altissima qualità e di emozioni al pubblico del Teatro Comunale. Il grazie dell’amministrazione comunale va quindi a: Cassa di Risparmio Sparkasse, Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Sidastico, Telwin, Valex, Mair Research, SCM Group, Benincà, Itipack, Ceccato Automobili, ESTEL, Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Euronewpack, Finor, BRPneumatici, FOC Ciscato, Cristiano di Thiene, Guglielmi Assicurazioni UnipolSai, Gemmo Thiene, Y Gros, Z1839, Sperotto Carrozzeria, Siderforgerossi e PAC srl. Nonché alla Regione Veneto.

Informazioni

La disposizione a scacchiera dei posti assegnabili e la suddivisione del classico abbonamento annuale in due carnet, uno per gli spettacoli del 2021 e uno per quelli del 2022, per assicurare una maggiore flessibilità che tenga conto dell’andamento della pandemia, sono le novità pratiche che attenderanno lo spettatore quest’anno. La campagna per i vecchi abbonati è aperta dal 22 settembre all’8 ottobre, mentre le nuove sottoscrizioni sono possibili dall’11 al 26 ottobre. Gli spettacoli della XL Stagione Teatrale di Prosa inizieranno alle ore 20.45. Per informazioni e prenotazione: Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it. Per acquisto carnet e biglietti presso Ufficio Cultura è necessario prendere appuntamento telefonico ai numeri di cui sopra o tramite prenotazione on line sul sito comune.thiene.vi.it. La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per l’acquisto on line: Myarteven e Vivaticket. Il programma della XLI Stagione Teatrale Thienese è consultabile su comune.thiene.vi.it, myarteven.it – vivaticket.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.