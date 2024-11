Stranieri regolari ma nel dormitorio del sottotetto: scattano le sanzioni in zona stazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un andirivieni di persone che ha mosso più di qualche dubbio in una zona dove, già nel passato, erano emerse situazioni di criticità sociale e degrado. L’area posta sotto attenzione in occasione di un controllo congiunto di polizia locale Ne.Vi. e di Guardia di Finanza insiste nelle vicinanze alla stazione di Thiene, dove sorgono degli edifici datati con vari alloggi occupati da cittadini extracomunitari come specificato nella notizia diffusa oggi.

Al termine delle procedure, secondo il report diffuso dal comando thienese del consorzio di vigilanza urbana, è stato verificato che la posizione in Italia dei cittadini-inquilini degli stabili di via Marconi (sulla Sp 349 che attraversa la città) fosse sostanzialmente regolare. Un’ispezione comunque utile per far percepire ai residenti la volontà di procedere a controlli periodici a garanzia della legalità e della sicurezza.

Tutto secondo le imposizioni di legge sull’immigrazione in questo ambito, dunque, alla luce delle verifiche poste in essere lo scorso lunedì 5 novembre. Al contrario però violazioni sanzionabili sul piano amministrativo sono emerse nel sopralluogo, con multe di 3 mila euro nel complesso emesse nei confronti di più soggetti, collegate alla mancata richiesta (entro le 48 ore) di autorizzazione per l’alloggio come prevedono i regolamenti in materia. In particolare, riguardo la presenza di una stanza in un sottotetto, adattata come dormitorio.

A partecipare all’azione di controllo, sollecitata dal sindaco locale Giampi Michelusi, due pattuglie del consorzio Nord Est Vicentino e i militari della Tenenza di Thiene della Fiamme Gialle. Nota a margine dell’ispezione per chiudere il report della polizia locale, reso noto stamattina a una settimana dall’effettuazione dei controlli. “L’intervento congiunto ha consentito di approfondire nel complesso problematiche che interessano vari ambiti che vanno da aspetti anagrafici, di edilizia, ambientale e fiscale”.