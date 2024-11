Giovane ciclista sbalzato sull’erba dopo l’impatto in strada con un’auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento di soccorso con impiegata la squadra sanitaria in ambulanza del Suem 118 e una pattuglia di polizia locale questa mattina in territorio comunale di Sarcedo, in supporto a un giovane vicentino di 27 anni, rimasto ferito – pare in maniera lieve – in seguito all’urto con una mezzo di trasporto merci.

Si tratta di un ciclista (S.F. le iniziali fornite dal comando Nord Est Vicentino – residente nel vicino paese di Zugliano, io quale stava pedalando lungo via Schio diretto verso l’incrocio semaforico “della Madonnetta”. L’impatto è avvenuto circa 500 metri, all’altezza del civico n°48 della via, con un autocarro condotto da un 54enne thienese che viaggiava nello stesso senso di marcia.

Il ragazzo in bici è stato sbalzato quindi alla sua destra nell’appezzamento di terra a fianco della sede stradale, fattore a suo favore almeno per attutirne l’impatto rispetto alla caduta rovinosa sull’asfalto. Inevitabili le contusioni riportare nel doppio impatto, con l’uscita di un mezzo di soccorso inviato dall’ospedale di Santorso. Dopo le medicazione ricevute sul posto il 27enne è stato trasferito nel polo sanitario Alto Vicentino per accertamenti, con un codice verde di rientro in ambulanza.

Da evidenziare come il ciclista zuglianese procedesse sulla strada trafficata sul lato opposto rispetto alla pista ciclabile di recente costruzione in questo tratto. Gli agenti di polizia locale giunti sul luogo dell’incidente delle 8.10 di mercoledì mattina si sono occupati di raccogliere le versioni dei malcapitati “protagonisti” della collisione accidentale (se presenti, anche di eventuali testimoni), dei rilievi in funzione dell’attribuzione di responsabilità civile. E infine, aspetto non meno importante visto l’orario mattutino, anche della gestione del traffico verso la città di Thiene e lungo la direttrice Sarcedo/Breganze.