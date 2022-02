Elezioni, l’addio di Strinati: “Mancano i presupposti politici per un nuovo impegno”

Riceviamo e pubbichiamo la nota stampa inviata ai media dall’assesdore uscente alla cutura del Comune di Thiene, e vicesindaco, in cui spiega le ragioni della sua rinuncia a ricandidarsi. E ringrazia chi ha collaborato con lei.

Ho scelto di vivere a Thiene perché questa città mi è sembrata sempre un piccolo gioiello, soprattutto in alcune ore del giorno e della sera quando manifesta un fascino particolare nei giochi di luce e di ombre.

La mia vita è fatta di studio e dedizione nel forgiare nuove generazioni e sono ormai trentadue anni che vivo così, sostenuta da un profondo credo nei valori della cultura e della formazione. Da dieci anni, attraverso due mandati amministrativi, mi sono messa al servizio di Thiene come assessore alla Cultura e all’Istruzione (per citare le deleghe maggiori) e poi anche in qualità di Vicesindaco.

Ho cercato di lavorare per la Città con la passione e la professionalità che metto in tutto ciò che faccio. Con il mio incarico ho voluto trasmettere l’amore per la cultura, convinta che occorre portare avanti un profilo alto di vita civile, un profilo alto che una città come Thiene si merita.

Ora si conclude un ciclo. L’incarico del Sindaco Casarotto e della sua giunta volge al termine. Dopo alcune riflessioni e valutazioni personali, nelle ultime settimane ho maturato la convinzione che non ci sono i presupposti politici per una mia candidatura alle prossime elezioni comunali. Ho deciso che con questo mandato chiudo il mio impegno amministrativo.

Credo molto nel confronto di idee e nello scambio di opinioni anche diverse perché rappresentano momenti di crescita e di consapevolezza che, solo se ci sono, possono portare al concretizzarsi di progetti e proposte valide per il Bene Comune.

Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Casarotto per la sua fiducia e i miei colleghi assessori che si sono susseguiti in questo decennio. Devo molto allo staff dell’Ufficio Cultura, perché è attraverso il lavoro di persone che hanno sempre creduto in me che è stato possibile realizzare tanti eventi, in primis la stagione teatrale, un vero e proprio simbolo distintivo di questa città, un tratto del suo stile riconosciuto nel mondo teatrale del Paese.

La Biblioteca, l’Urban Center, l’Ufficio Istruzione e l’Ufficio eventi, l’Istituto musicale sono stati i luoghi di un lavoro quotidiano che mi ha dato tante soddisfazioni. A tutto il personale amministrativo del Comune va la mia profonda riconoscenza.

Ai miei elettori, GRAZIE di cuore per aver creduto in me. Ai miei concittadini, GRAZIE per il sostegno, il rispetto, le manifestazioni di stima che ho ricevuto negli anni. In questi giorni mi avete ricoperta di affetto e io sono orgogliosa di avervi accompagnato per un pezzo importante della mia vita.

Ho scelto Thiene e sono fiera di essere thienese. Rimango a disposizione come cittadina per il bene della res publica.