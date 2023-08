“Estate in pizza” e soprattutto in compagnia per 150 thienesi. Con servizio “pubblico” ai tavoli

Sono 150 le pizze sfornate a favore di altrettanti cittadini di Thiene ai quali è stato offerto ben più di uno dei più conosciuti “piatti” della cucina tipica italiana, ma una bella serata di condivisione e di compagnia. Con un servizio ai tavoli d’eccezione, composto da sindaco e amministratori locali in vesti di camerieri, al lavoro insieme ad altri volontari thienesi che hanno accettato, ai primi di agosto, l’invito a mettersi a disposizione per una serata in allegria.

Anche grazie all’animazione portata in sala dai simpatici membri di Dottor Clown Italia e Dottor Clown Kittry Kittry India che hanno curato l’intrattenimento per tutti, portando tanta allegria tra i commensali.

L’iniziativa era nata da una riflessione ben precisa, e si è concretizzata ai primi di agosto a Thiene ospitata nella Pizzeria La Rotonda. “Con agosto le città si spopolano e chi può migra verso spiagge, montagne o mete turistiche per un agognato periodo di ferie. Non tutti però hanno questa possibilità e molti, soprattutto anziani e fasce deboli, restano a casa, dove le settimane trascorrono all’insegna in solitudine. Per questo l’Amministrazione Comunale ha pensato ad una serata estiva per offrire ore di serenità a quanti si trovano in situazioni di fragilità”.

“Abbiamo accolto con apprezzamento la disponibilità dimostrata dal titolare di una pizzeria di Thiene e di alcune ditte locali che hanno offerto gratuitamente quanto necessario per una cena destinata a circa 150 persone – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi –. Il Comune ha contribuito con dolci e bevande e con gli amministratori, assieme ad alcuni volontari, ha provveduto al servizio ai tavoli e all’assistenza in cucina. Tutto questo ha reso possibile trascorrere una serata di agosto all’insegna della condivisione, della solidarietà e dello stare insieme in compagnia. Ringrazio quanti hanno lavorato all’evento e, in modo particolare, la generosa disponibilità del pizzaiolo Mauro Pozzer”.

“Siamo davvero lieti che sia stato possibile a circa 150 cittadini che vivono situazioni sociali particolari trascorrere ore in serena compagnia, come in una grande famiglia – è il commento dell’Assessora alle Politiche Sociali, Anna Maria Savio -. Sono riconoscente a tutti, dai volontari alle ditte che ci hanno supportato e, in particolare, al titolare della pizzeria per l’attenzione al Sociale che ha sempre riservato in questi ultimi anni, in quanto già al tempo della pandemia aveva collaborato rispondendo con entusiasmo all’iniziativa dell’Assessorato e mettendosi al servizio delle famiglie in difficoltà”. La serata è stata organizzata con la collaborazione della Pizzeria Alla Rotonda di Thiene e delle ditte TuoTeam di Villaverla, Unica srl di Zanè e del brand Primato di Zugliano.