Marino Finozzi è il nuovo presidente della Fondazione Città della Speranza

Il vicentino Marino Finozzi è da oggi presidente della Fondazione Città della Speranza di Padova. L’elezione è avvenuta stamane, sabato 5 aprile, alla Torre della Ricerca dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova nel corso dell’annuale assemblea della Fondazione.

Finozzi ha ricoperto incarichi di rilievo in più amministrazioni pubbliche del Veneto, sempre in quota Lega, tra cui alcuni mandati come assessore in amministrazioni provinciali. Dal 2025 al 2010 è stato Presidente del Consiglio Regionale Veneto e dal 2015 al 2018 presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Veneto.

“Due sono gli obiettivi del mio mandato – ha speigato Finozzi appena eletto -: motivare ed incrementare il numero dei nostri volontari, asse portante di Città della Speranza, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per rendere ancor più efficace la loro missione sul territorio e consentendogli di svolgere al meglio il loro servizio; e allargare ancor più i confini della Fondazione per garantirle quella visibilità che ritengo doverosa a livello nazionale, a conferma del suo essere punto di riferimento in Italia e in Europa per la ricerca sulle malattie pediatriche. Tra le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare questo prestigioso incarico la mia storia personale, certamente, nel ricordo di mio figlio Stefano, unitamente alla convinzione che tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa per sostenere questa realtà che garantisce futuro e vita per i bambini, ma anche per tutti noi, grazie alla ricerca che non si ferma”.

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Marino Finozzi. Sono sicuro – ha affermato in una nota il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – che grazie alle capacità che lo contraddistinguono sarà in grado di contribuire all’ulteriore crescita e sviluppo di una realtà importantissima della nostra Regione. Una realtà di cui andiamo orgogliosi e verso la quale dimostreremo sempre la massima collaborazione. In oltre trent’anni di attività – ha aggiunto Zaia – l’ente filantropico per il sostegno all’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova ha rappresentato un riferimento internazionale nel sostegno alle cure e nell’individuazione di terapie innovative a beneficio dei bambini, con la formulazione di diagnosi precoci, l’identificazione di terapie e cure innovative. Con i suoi ricercatori, operatori e volontari, la Città della Speranza ha raggiunto risultati straordinari al fianco di moltissime famiglie”.

