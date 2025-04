Resta impigliata fra i rami di un albero col parapendio: illesa una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giornata impegnativa ai piedi del Monte Grappa oggi 5 aprile per vigili del fuoco e Suem. Dopo il dramma avvenuto poco dopo mezzogiorno a Romano d’Ezzelino, dove è morto sul colpo un anziano pilota tedesco, precipitato col suo parapendio, alle 15,20, un nuovo intervento si è reso necessario in un’area boschiva in località Valrovina di Bassano del Grappa per una donna finita con il suo parapendio impigliata sopra un albero.

È stata la stessa pilota, rimasta bloccata in quota, a contattare i soccorsi tramite il cellulare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino di Asiago, mentre le operazioni di recupero sono state affidate a un elisoccorritore calato dall’elicottero del Suem. La donna è stata calata a terra ed è risultata fortunatamente incolume.

