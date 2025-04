Frontale auto-scooter: in codice giallo una 15enne di Zugliano

Grave incidente questa mattina, 4 aprile, a Fara Vicentino lungo via Astico: una ragazza di 15 anni è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale a Santorso in codice giallo.

I fatti sono avvenuti alle 08,20 circa di oggi: un automobilista 58enne di Valdagno – le cui iniziali sono E.F. – alla guida di un’auto di marca Toyota che viaggiava in direzione di Fara Vicentino, proveniente da Breganze, all’altezza del civico 38 in un tratto in semicurva per cause in corso di accertamento è andato a scontrarsi con uno scooter Piaggio alla cui guida c’era la 15enne E. M. di Zugliano, che presumibilmente stava andando a scuola e viaggiava in direzione di Breganze.

L’impatto è stato violento: la ragazza è rovinata a terra riportando traumi e ferite che ne hanno comportato il ricovero all”ospedale di Santorso con un’ambulanza del Suem 118 in codice giallo di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del sinistro stradale e la regolazione traffico sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.

