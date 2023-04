Sparatoria di Fara: l’uomo deceduto ripreso a piedi in centro a Mason poco prima del fatto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sta girando di smatphone in smartphone la foto dell’uomo, che pare anche piuttosto giovane, colpito a morte questa mattina nel corso di una concitata operazione di fermo a cui hanno preso parte, verso le 11 sulla Vecchia Gasparona in via Crosara a Fara Vicentino, carabinieri e agenti della polizia locale e che ha portato anche al ferimento di un agente.

La foto sarebbe stata scattata all’incirca un’ora prima in centro a Mason (frazione di Colceresa), a una decina di metri dal Municipio, e lo mostra camminare a piedi scalzi, avvolto in una tunica scura e con i capelli rasati. Le forze dell’ordine non hanno ancora reso note le sue generalità, ma si tratterebbe di un uomo di origini maghrebine. Secondo le testimonianze raccolte l’uomo era in evidente stato confusionale e gridava per strada frasi in arabo, fra le quali alcune testimonianze dicono avrebbe proferito anche la frase “Allah Akbar” (Dio è grande). In via Crosara a Breganze sarebbe stato fermato da carabinieri e polizia locale, ma nella colluttazione avrebbe sottratto l’arma a un carabinieri, con la quale avrebbe ferito gravemente un agente della polizia locale, e sarebbe stato raggiunto mortalmente dai colpi di un altro militare dell’Arma.