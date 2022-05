La Festa dei popoli 2022 propone incontri “giramondo” e più tappe in Altovicentino

La Festa dei Popoli di Thiene torna a fare il giro delle culture del mondo e per l’occasione lo fa “girando” per più location e paesi dell’Altovicentino, mantenendo la “base” operativa e la festa finale in Villa Fabris a Thiene ma toccando Santorso, Carrè e Lugo. Ma, soprattutto, portando un messaggio sin dal primo giorno di riunione della commissione, con l’intento di accogliere e coinvolgere chiunque con lo stesso sorriso. Con il “Mondo al centro” come chiave di lettura della versione 2022.

Quella ormai pronta a partire domani sera è la 13° edizione di un appuntamento annuale che rappresenta prima di tutto un’opportunità di incontro e di divertimento e scambio di esperienze. Si parte domani mercoledì 25 maggio, proseguendo per quasi un mese, fino a domenica 19 giugno negli ultimi giorni di primavera con il grande rendez-vous nel cuore di Thiene, tra passeggiate in campagna, dialoghi sui temi cari delle donne e dell’immigrazione, cascate di colori e di allegria nei momenti di festa.

La Festa dei Popoli di Thiene è organizzata dalla Commissione Festa dei Popoli insieme ad A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione OdV. È sostenuta dal Comune di Thiene, con patrocinio dei comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Fara Vicentino, Lugo, Marano, Santorso, Sarcedo, Zanè e Zugliano. Si avvale della collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza e del sostegno di molte aziende e privati del territorio. Disponibile il nuovo portale web per le prenotazioni dove richieste e tutte le info e gli aggiornamenti sugli eventi in programma. Oppure vedere la locandina in calce per i contatti.

IL CALENDARIO DI EVENTI

MERCOLEDI 25 MAGGIO Lugo di Vicenza “Un mondo in festa” al palasport “Borin” a partire dalle ore 20.30 con lo spettacolo musicale di e con Bruno Bruxtar, artista africano proveniente dal Togo. Danze tradizionali africane con percussioni dal vivo, accompagnato da ballerini e musicisti.

SABATO 28 MAGGIO a Santorso “Il mondo in villa”. Dalle 15.30 alle 19 circa nel parco di Villa Rossi arrivano le incursioni musicali e artistiche dalle culture del mondo. Previsti più momenti dedicati ad ascoltare, osservare e ri-conoscere il valore delle culture diverse. Un grande cerchio di condivisione aprirà il pomeriggio tra musica, colori, giocoleria e festa.

VENERDI 3 GIUGNO a Carrè “Dalla parte sbagliata del mondo”. Incontro aperto al pubblico al Centro Culturale Caradium alle ore 20.30 per raccontare il viaggio di Omar dal Senegal alla provincia di Vicenza, con la presentazione del romanzo dell’autrice vicentina Elena Girardin, a cura di Carrè SocialKult.