Fumano “erba” nei pressi della stazione autobus dopo il primo giorno di scuola. Segnalati in due

La “soffiata” di un cittadino agli agenti di polizia locale ha permesso, in concomitanza con il termine delle lezioni del primo giorno dell’anno scolastico appena iniziato, di fermare due adolescenti intenti a fumare degli spinelli nelle vicinanze della stazione degli autobus di Thiene.

L’equipaggio del consorzio Nord Est Vicentino si trovava in servizio proprio nel piazzale dello scalo Svt, quando ha ricevuto la segnalazione, spostandosi appena di un centinaio di metri verso via Kennedy. Qui dove s’intratteneva la coppia di studenti, entrambi di sesso maschile di 17 e 18 anni, che si era “appartata” per fumare marijuana e hashish, come poi candidamente ammesso a fronte dell’evidenza.

“Anche in relazione a recenti segnalazioni pervenute al Sindaco di Thiene sul consumo di stupefacenti in zona – si legge nella nota diffusa questa mattina dal Comando di via Rasa, – la pattuglia appena concluso il servizio di viabilità si è portata sul posto, procedendo quindi all’identificazione dei due ragazzi presenti. A specifica richiesta i due giovani collaboravano estraendo la sostanza stupefacente che detenevano per uso personale“.

Si trattava, come constatato in seguito negli uffici del Consorzio Ne.Vi, di circa 11 grammi di hashish e circa 7 grammi di marijuana. Sequestrato nel contempo anche un grinder che si utilizza per la triturazione delle sostanze illecite: il tutto era custodito negli zaini di scuola di ciascuno . Come le norme prevedono, gli agenti operativi hanno infine provveduto alla segnalazione dei due giovanissimi alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per il minore, il 17enne, come da prassi sono stati contattati i genitori, ai quali è stato affidato al termine delle pratiche di rito.