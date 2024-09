Associazioni di volontariato in festa domenica nel centro storico di Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci saranno i volontari dei vigili del fuoco e gli operatori di Protezione Civile che tante volte elogiamo per i loro servizi in fatti di cronaca ed emergenze, ma anche decine e decine di semplici cittadini e lavoratori che non lesinano di mettere a disposizione una porzione del proprio tempo libero a favore dl prossimo. Si avvicina ed è prossima la data di domenica 15 settembre 2024, segnata certamente da mesi sul calendario come rendez-vous per tutti i volontari che operano nell’area del Thienese, per una manifestazione in cui per una volta all’anno saranno loro i protagonisti e non “a servizio” degli altri.

L’organizzazione dell’appuntamento che di anno in anno è divenuto ormai tradizione in via di consolidamento è curata dalla Consulta per il Volontariato e dal Comune in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza. Inizio della giornata di festa delle associazioni fissato alle 10, conclusione alle 19, “scenario” il centro storico della città altovicentina.

Nel corso della domenica allora tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a visitare gli stands allestiti lungo le vie e sulle piazze del cuore della città, dove si presentano attività e finalità delle varie associazioni di volontariato, culturali, sociosanitarie e della terza età, a cui si affiancheranno quelli dei vigili del fuoco, Protezione Civile, Sportello Donna di Thiene e tante, tante altre, in una vera e propria vetrina finalizzata a far conoscere le molteplici ed importanti attività da loro svolte a favore della collettività, per lo più lontano dai riflettori e dagli onori delle cronache.

Anche quest’anno l’evento è abbinato alla “Giornata dell’artista”, promossa da ArThi in piazza Chilesotti e presente con ben 25 espositori. In tutto saranno circa 60 le postazioni allestite lungo la Ztl del centro. “Sarà una giornata importante per Thiene – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali a Associazioni di Volontariato, Anna Maria Savio –. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni e la Consulta per il lavoro costante svolto, frutto di generosità e disponibilità che costituiscono un grande patrimonio per Thiene e per il territorio. Non dimentichiamo che la collaborazione accordata alle associazioni di volontariato è indispensabile e preziosa per la realizzazione di numerosi progetti per la città. In generale si è registrato un calo in questi ultimi anni di volontari, eppure la presenza di numerosi gruppi in questa giornata in centro ci fa ben sperare ed è uno stimolo per continuare nell’impegno sinergico per la comunità”.

“Ho una grande responsabilità data l’eredità che mi è stata lasciata – dichiara Marco Bonaguro, Presidente della Consulta –. Mi precedono persone che si sono prodigate con grande altruismo per creare quello che è ad oggi la Consulta del volontariato ed eccomi alla mia prima festa nelle vesti di presidente. Anche per questa edizione non poteva mancare il supporto della “squadra”, uomini infaticabili che si sono spesi molto per l’organizzazione della Festa. Ringrazio anche gli uffici coinvolti del Comune di Thiene e del Csv di Vicenza per l’immancabile dedizione alla causa e al lavoro svolto per la riuscita dell’evento. Siamo arrivati alla meta, molte associazioni hanno detto “presente!” alla nostra chiamata, alcune “storiche” altre un po’ più recenti, tutte assieme in centro per dire che il volontariato thienese è più che mai vivo e in fermento. Lancio un appello ai giovani perché passino a trovarci, a respirare l’aria che tira, a vivere la piacevole sensazione di essere parte di questa fantastica realtà che è il volontariato. C’è bisogno di tutti, soprattutto di loro. In fin dei conti decidere di donare il proprio tempo per il bene comune è la più alta forma di ribellione. Non resta che rinnovare l’invito: vi aspettiamo in tantissimi!”.