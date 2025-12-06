Il Comune cerca maschere per il teatro: domande entro il 12 dicembre

È aperto il bando per l’assegnazione di incarichi di collaborazione occasionale per svolgere il servizio di guardaroba, di maschera, di sorveglianza e il servizio di hostess nelle diverse strutture comunali in occasione delle iniziative culturali e degli spettacoli organizzati dall’amministrazione comunale di Thiene nella stagione culturale 2025/2027.

Per l’incarico verrà riconosciuto un corrispettivo economico di nove euro netti per un servizio di maschera o servizio affine (consegna gadgets, materiale di sala etc) di durata di un’ora e di quindici euro netti per un servizio guardaroba o servizio affine (ex sorveglianza sala spettacoli) di durata superiore a un’ora.

Agli incaricati scelti sarà richiesto idoneo abbigliamento, cioè per le donne giacca, gonna o pantaloni e sottogiacca neri e per gli uomini giacca e pantaloni neri e camicia bianca, oltre che calzature adeguate. La domanda deve essere presentata entro venerdì 12 dicembre, compilando il modello pubblicato sul sito internet del Comune.

Una volta compilata, potrà essere recapitata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Thiene nei giorni ed orari di apertura al pubblico. In alternativa, la domanda potrà essere inoltrata con lettera, oppure inviata mediante posta elettronica scrivendo al seguente indirizzi email: protocollo@comune.thiene.vi.it. La candidatura potrà anche essere spedita, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo email thiene.comune@pec.altovicentino.it.

Costituiranno titoli di precedenza, essere studente (punti 5), non essere lavoratore (punti 5), aver già prestato analogo servizio (punti 10), conoscere la lingua inglese (punti 2). Il bando con il dettaglio dei requisiti richiesti e con tutte le altre informazioni è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

