Il Don Chischotte del “Sanga” premiato a Bergamo: Alberto Gnata miglior attore al Festival del Cinema Nuovo

Erano tutti elegantissimi e felici di essere arrivati alla finale del Festival Internazionale del Cinema Nuovo, ma quando Alberto Gnata è stato chiamato sul palco del Teatro Doninzetti di Bergamo ieri sera per essere premiato come miglior attore, l’entusiasmo non ha guardato all’etichetta ed è esploso: è grande la soddisfazione per il progetto Abilmente dell’Istituto San Gaetano – Engim Thiene.

Il Festival Internazionale del Cinema Nuovo è un concorso per cortometraggi interpretati da persone con disabilità, ed è oggi un punto di riferimento importante e seguitissimo nel panorama delle attività cinematografiche per persone con disabilità. Deve la sua unicità alla partecipazione attiva di operatori e utenti di comunità, centri diurni o residenziali e associazioni di volontariato, veri protagonisti nelle diverse fasi di realizzazione dei cortometraggi.

Ascolta “Marta Rigo e Alberto Gnata del Sanga Bar” su Spreaker.



Definito simpaticamente il “bisbetico domato del Sanga-bar“, il “partigiano del cappuccino” al Bistrò inclusivo di Abilmente in via Santa Maria Maddalena, Alberto la stoffa dell’uomo dello spettacolo ce l’ha nel sangue, sempre pronto con gag e imitazioni.

Dopo gli studi al Liceo della Scienze Umane, dove ha modo di approfondire la storia, la psicologia e la letteratura, è approdato ad Abilmente, il progetto di inclusione dell’Istituto San Gaetano, facendosi notare fin da subito per le sue doti artistiche nel teatro e per la dialettica tagliente. Imitatore di Celentano, si aggira con destrezza tra i tavoli del bar senza lasciar mai trasparire nessuna incertezza. E’ attore professionista con la compagnia delle Vigne e nel primo cortometraggio “

Il secondo episodio della saga dell’eroe di Cervantes, “Don Chisciotte: lost in Marrakech“ appunto, sempre per la regia di Giuseppe Zamboni e registrato nel 2021, sarà trasmesso lunedì su Iris Tv. Alberto Gnata, di Lugo Vicentino, ha vinto con il cortometraggio “Don Chisciotte: lost in Marrakech“, secondo episodio della serie.Definito simpaticamente il ““, il “” al Bistrò inclusivo di Abilmente in via Santa Maria Maddalena, Alberto la stoffa dell’uomo dello spettacolo ce l’ha nel sangue, sempre pronto con gag e imitazioni.Dopo gli studi al Liceo della Scienze Umane, dove ha modo di approfondire la storia, la psicologia e la letteratura, è approdato ad Abilmente, il progetto di inclusione dell’Istituto San Gaetano, facendosi notare fin da subito per le sue doti artistiche nel teatro e per la dialettica tagliente. Imitatore di Celentano, si aggira con destrezza tra i tavoli del bar senza lasciar mai trasparire nessuna incertezza. E’ attore professionista con la compagnia delle Vigne e nel primo cortometraggio “ Don Chisciotte: downtown dreaming ”, del 2018 e trasmesso pure in tv, ha avuto il suo primo ruolo importante.“Don Chisciotte: lost in Marrakech“ appunto, sempre per la regia di Giuseppe Zamboni e registrato nel 2021, sarà trasmesso lunedì su Iris Tv.

1 di 14

Nelle diverse edizioni susseguitesi negli anni, il Festival del Cinema Nuovo ha potuto contare su una Giuria composta da personalità di spicco del panorama culturale italiano. Sotto la presidenza di Giampaolo Letta (Presidente di Giuria) e Pupi Avati (Presidente Onorario) Nomi importanti in rappresentanza del mondo giornalistico, della televisione e professionisti qualificati di settore. Questa edizione ha potuto contare anche sulla partecipazione dell’ex vincitore di X-Factor Lorenzo Licitra.