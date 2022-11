Nasce Enjob Caffè, il format che mette in collegamento gli studenti con le aziende

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giovani e mondo del lavoro, un tema sempre più attuale in un momento sociale ed economico che sta registrando un cambiamento epocale. Da una parte la formazione che prepara gli studenti all’ingresso definitivo nelle aziende, dall’altra imprenditori in difficoltà nel reperire la giusta manodopera necessaria. Per superare l’ostacolo, e far incontrare le due parti, nasce a Thiene un nuovo format, Enjob Caffè che punta a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.

Il progetto punta a stimolare le aziende nella collaborazione congiunta di percorsi formativi in linea con il patrimonio di competenze necessario per l’occupazione dei ragazzi. La presentazione dell’iniziativa avverrà giovedì 1 dicembre con l’intervento di numerose aziende del territorio vicentino che operano nei settori meccanico ed elettrico, settori dove più di altri viene rilevata la difficoltà di reperire risorse adeguatamente preparate al lavoro. Durante la mattinata è prevista anche una “pausa caffè” al Sanga Bar il bistrot

dell’inclusione, l’impresa formativa di Engim, ideata per accompagnare i giovani più fragili e con disabilità nel delicato passaggio tra scuola e lavoro. Un bistrot aperto al pubblico che è anche un laboratorio formativo.

Nel progetto trovano spazio 30 giovani con disabilità, di cui 12 tirocini e 3 ragazzi con contratto di lavoro. Si apriranno quindi gli appuntamenti “Job Speed Date” dove gli studenti dell’ultimo anno della scuola professionale ENGIM Thiene potranno dialogare a turno con tutti i responsabili HR delle aziende presenti, conoscere le esigenze del mercato, capire come presentarsi al meglio e valutare insieme quali sono le skills più richieste per svolgere con competenza la professione di tecnico elettrico e meccatronico.

Per le aziende, la possibilità di presentarsi, conoscere personalmente ciascun ragazzo, ricevere i relativi curricula e far capire le prospettive future delle professioni.

Spesso, infatti, per attrarre giovani talenti le aziende hanno bisogno di far conoscere le

professioni in una visione prospettica e lungimirante che segue l’evoluzione delle tecnologie per il prossimo futuro. Attraverso una collaborazione diretta tra scuola e lavoro si può riuscire a colmare questo gap formativo e informativo e orientare più consapevolmente i giovani nel mondo del lavoro. Engim nella sede di Thiene opera nell’orientamento, nella formazione e accompagnamento al lavoro dei giovani, in alcune tra le professioni più ricercate dalle aziende del territorio. La scuola professionale insieme alla sede di Vicenza, di Tonezza e alla Scuola di Restauro inserisce ogni anno al lavoro oltre 300 giovani sul territorio del vicentino.

Sono giovani preparati perché conoscono la realtà delle aziende grazie agli stage e alla

formazione duale che svolgono durante il 4 e il 5 anno del loro percorso scolastico.

ENJOB Caffè è quindi un’opportunità per conoscere i futuri tecnici ma soprattutto per

promuovere la sinergia e il dialogo tra scuola e azienda e trovare insieme soluzioni concrete a fronte della mancanza di giovani da assumere lamentata dalle aziende.

Orientare in sinergia con le aziende significa creare occasioni di reciproco incontro, mettere in contatto gli imprenditori con i ragazzi e con le famiglie, per esempio, durante le scuole aperte per parlare delle prospettive future delle professioni che andranno a fare i loro figli. Per le aziende è un’importante occasione di incontrare i ragazzi ancor prima che terminino il loro percorso, conoscerli e investire su un loro possibile inserimento.

Questo significa lavorare fin dalla scuola per formare e accompagnare i giovani al lavoro.