Il filo “subacqueo” che lega basket e pallanuoto: lo porta a galla coach Carraro

Una vita trascorsa nella pallacanestro da atleta e poi da allenatore, da una decina d’anni e più il “tuffo” quasi per caso nella pallanuoto e senza fare nemmeno un buco nell’acqua, e pure una forte passione per i motori della Formula Uno, un “vizietto” ormai di famiglia. E’ la sintesi sportiva di Riccardo Carraro, 65enne padovano di nascita e vicentino per amore e anche per militanza, ospite di BreakPoint a Radio Eco Vicentino per raccontare un po’ di sé e tanto dei suoi ragazzi – i Bears – che indossano costume e cuffia nella piscine Forus di Thiene e Montecchio Maggiore.

Consulente finanziario e prima ancora militare nell’Aeronautica, è proprio per buona parte di coach Carraro e della moglie Vally, lei pilastro dell’Aquatic Center di Thiene, se proprio nell’Altovicentino è sorto dal 2013 in poi un vivaio di pallanuotisti – con “ripartenza” di un nuovo ciclo dopo la pandemia – e di fatto si è creato praticamente dal nulla un movimento. Con la spinta oggi di Forus e la collaborazione della società Virgiliana Mantova.

Con Riccardo, passato dal guidare le giovani leve del basket femminile di Vicenza negli anni d’oro ai giovanissimi e teenager da bordopiscina, si parla dei ruoli degli atleti waterpolo, di impianti, di regole del gioco e dinamiche annesse, di Settebello Azzurro, strategie, tattiche e innovazioni portati nelle vasche. Con qualche idea “presa a prestito” dalla pallacanestro appunto e calata in acqua, in particolar modo su temi come il ritmo e l’intensità di gioco. Un’enciclopedia vivente nei numeri che snocciola sulle imprese dei suoi ragazzi Under 16 e Under 14 e una passione-tsunami quella che dimostra il coach ai microfoni di Radio Eco Vicentino, che risiede a Dueville da tempo, e che macina quotidianamente chilometri su chilometri per tenere gli allenamenti nei due poli Forus della provincia. Che “fusi” contano quasi 50 atleti da Under 12 in su.

Per conoscere altri risvolti dell’intervista, cosa “bolle in acqua” per il futuro prossimo e dove rivolgersi per approfondire tutto ciò che ruota e nuota intorno a questa disciplina acquatica, basta ascoltare il podcast della 71esima puntata di BreakPoint.