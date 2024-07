Ma quale “casolin”: “Sapori di Montagna” è la coccola giusta per gli amanti del gusto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’idea che il negozio di famiglia potesse passare in mani d’altri proprio non gli andava a genio: è così che Michael Pettinà, classe 2003, ha fatto la proposta alla mamma e da qualche mese è diventato il titolare di “Sapori di Montagna“, il negozio di prodotti tipici in Piazzale Vittoria a Piovene Rocchette.

Lui, perito agrario al Parolin, rivela qualche indecisione su un possibile percorso universitario, ma poi l’opportunità di raccogliere il testimone dalla mamma e dalla nonna lo aveva convinto ad accettare una sfida tutt’altro che semplice: proporre, declinandolo alle continue esigenze di una clientela sempre in evoluzione, una gamma di alimentari di qualità, selezionati di volta in volta con la passione e l’attenzione di chi ama profondamente il suo territorio. Con qualche chicca tipica delle regioni limitrofe.

Una realtà nata oltre vent’anni fa quella di “Sapori di Montagna”, grazie a mamma Elena e con l’aiuto della nonna poi subentrata a supporto: salumi, formaggi, confetture, oli di spremitura dop e ancora sottaceti, panificati e tante prelibatezze per viziare anche i palati più esigenti: “L’idea non è quella di mettersi in competizione con la grossa distribuzione – spiega Michael – quanto piuttosto di offrire quella coccola ai clienti che una o due volte la settimana vogliono mettere in tavola qualcosa di diverso o magari sorprendere gli ospiti invitati a cena con qualche delizia locale che non si trova dappertutto”. Dalle marmellate altoatesine Alpe Pragas, alle birre del birrificio Pasubio sino alle giardiniere Morgan – preparate a Malo – al gusto delicato del cotto Branchi: “Abbiamo sempre una discreta selezione di dolci targati “Baking Queen”, piccolo laboratorio artigianale domestico specializzato in prodotti da forno con lievito madre con sede a Schio – evidenzia il 20enne titolare – così come yogurt freschi per colazioni e spuntini leggeri. Senza naturalmente dimenticare alcuni prodotti più “generalisti” per far fronte alle necessità urgenti dei nostri clienti”.

E per un negozio che guarda al futuro, imperativo essere sempre innovativi fornendo qualcosa che superi il canonico concetto dell’alimentari tradizionale: “Credo molto sul servizio di preparazione di taglieri e rinfreschi con le primizie appositamente selezionate – racconta orgoglioso Michael – sia per meeting aziendali che per feste private. E’ sufficiente prenotare con un breve anticipo spiegando l’esigenza, per avere una risposta di livello, assolutamente cucita su misura, che lascerà soddisfatti i commensali”.

E poi cesti natalizi o per doni gustosi per tutte le occasioni e ancora una piccola ma invitante selezione di gastronomia per un pasto take away: “Chi si trova in giro per lavoro o semplicemente vuole trovare qualcosina di pronto a pranzo o anche la sera – conclude il giovane negoziante – potrà trovare dei cibi pronti, anch’essi scelti con cura per una pausa leggera ma soddisfacente”. Una ricerca continua che passa anche attraverso una quasi quotidiana revisione delle vetrine e dei prodotti, a raccontare una storia fatta di attenzione per i dettagli e per la genuinità di quanto esposto. Per chi, oltre all’eccellenza del prodotto, cerca la cortesia di una parola e il consiglio giusto per portare in tavola il sorriso del sapore.