Il Palaceccato si fa “ring” per una domenica. Dedicata al kick boxing e altri fighters

Arrivano i combattenti a Thiene per il week end, ma per una volta si tratta di un raduno sportivo con fighters provenienti da tutta Italia per una tappa del circuito delle discipline da combattimento, con il kick boxing in testa. Sarà infatti (domani) il Palaceccato di via Vanzetti ad ospitare il grande evento, organizzato da Thiene Fight Club Team Abourchid thiene fight club con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Thiene.

Ospitando la tappa di avvicinamento agli Assoluti Fight Net, Iaksa e Asi, nel settore delle arti marziali e specialità di lotta affini, come Muay Thay, MMA, boxe, kickboxing per le categorie bambini/e dai 7 anni ai seniores, e valida per il punteggio per le qualificazione agli Assoluti 2023. Appuntamento quindi per domenica 19 febbraio 2023 da mattina a sera in partica nei ring allestiti sul parquet del palasport in area Conca, con denominazione della giornata “Thiene Kickboxing Day“.

Le decine di atleti presenti si affronteranno nelle diverse categorie di peso e competeranno per i titoli in palio di Campione Nazionale in una giornata intensissima di combattimenti, con modalità open per i partecipanti. “Il Thiene Kickboxing Day – spiegano gli organizzatori alla vigilia – rappresenta anche un’opportunità per la città di Thiene di mostrare il suo impegno nell’organizzazione di eventi sportivi di livello nazionale e di supportare la crescita del kickboxing in Italia”.

L’evento sarà aperto al pubblico acquistando un biglietto il loco e sarà possibile assistere a tutte le gare della giornata. “Siamo entusiasti di accogliere gli atleti e il pubblico per questa giornata memorabile di sport e di divertimento. Non perdete l’occasione di assistere al Thiene Kickboxing Day e di vivere un’esperienza indimenticabile!”

Per informazioni il team di promotori mette a disposizione il contatto 348.8889105