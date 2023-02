Auto cappottata nel fosso in piena notte a Poianella: ferita una donna

Incidente stradale in piena notte a Poianella di Bressanvido, dove una donna è uscita di strada con la sua auto, finita capottata a bordo carreggiata.

Tutto è successo nelle prime ore di sabato 18 febbraio, intorno alle 3,30 in via Ponte Streghe, lungo la strada che da Poianella porta a Lupia di Sandrigo. La donna alla guida per motivi in corso di accertamento ha perso il controllo della Fiat Punto su cui viaggiava: l’auto è finita rovesciata nel fossato a bordo strada.

I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.