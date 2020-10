Incidente alla rotatoria del “Cristo” tra due giovani in auto. 25enne finisce in ospedale

Scontro tra due vetture condotte da altrettanti giovani automobilisti poco prima delle 13 di oggi a Thiene, con un’ambulanza giunta dall’ospedale di Santorso a far rientro in pronto soccorso con un ragazzo di 25 anni ricoverato in codice giallo. A scontrarsi all’altezza della rotonda sull’incrocio tradizionalmente noto come “del Cristo” una Lancia Y, condotta dal giovane che ha riportato lesioni di media entità, e una Volkswagen Polo con al volante una scledense di 19 anni.

Proprio quest’ultima, secondo le prime rilevazioni poste in campo dagli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino, avrebbe perso il controllo del suo mezzo andando a scontrarsi con il veicolo che procedeva in senso opposto.

A concorrere alle cause dell’incidente stradale, in cui entrambe le auto sono rimaste danneggiate, l’asfalto reso viscido dalla pioggia insistente che si sta abbattendo dalla prima mattinata di giovedì in tutto l’Altovicentino. La Polo guidata dalla ragazza neopatentata – N.T. le iniziali fornite dalla polizia locale – proveniva dal quartiere Cappuccini di Thiene, percorrendo via Santa Maria dell’Olmo versi il centro cittadino. Dal lato opposto stava per imboccare la stessa rotatoria I.B., 25enne residente a Fara Vicentino, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto con l’auto fuori controllo piombata sul lato guida.

Per ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica dello scontro accidentale le forze dell’ordine impegnate possono disporre nell’occasione di un filmato di videosorveglianza, vista la telecamera pubblica puntata proprio in quel punto che h documentato la scena. Il traffico dell’ora di pranzo ha risentito delle operazioni di svincolo dei messi incidentati e dei rilievi, complice anche il maltempo.