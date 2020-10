Bimba di un anno e madre in ospedale dopo lo scontro tra auto: stanno bene

All’apprensione iniziale in seguito allo scontro tra due auto fortunatamente non ha fatto seguito un dramma, dopo un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Brendola. Anche se in un primo momento si temeva per le condizioni di salute di una giovane mamma di 32 anni e della sua figlioletta poco più che neonata, di appena un anno di età, coinvolte nella collisione tra due veicoli in via Croce, nel centro cittadino.

A soccorrere madre e figlia è stata un’ambulanza del Suem 118 con il personale sanitario a sincerarsi subito al suo arrivo che non fosse necessario un trasporto immediato in codice rosso, dopo aver valutato le lesioni riportate dalla piccola nell’incidente. Per fortuna, il seggiolino ha svolto appieno il suo compito, parando il colpo.

L’allarme è scattato mercoledì pomeriggio poco prima delle 16 nella via principale che porta al centro del paese, sulla strada provinciale 12 all’altezza dell’incrocio con via Campanella. A scontrarsi proprio di fronte all’ex ferramenta sono state un’Alfa Romeo Giulietta condotta dalla donna – E.A. le sue iniziali -, che trasportava anche la madre e nonna della bimba (uscita illesa dall’abitacolo), e una Hyundai Active con dentro il solo conducente, un 54enne di Vicenza (G.P.). Impatto sostanzialmente sul lato frontale tra le due vetture, che stavano procedendo in direzione opposta ma sembra a velocità moderata.

Sul posto si sono subito recati gli agenti di polizia locale del consorzio “dei Castelli” giunti dal comando di Montecchio Maggiore, incaricati sia di eseguire i rilievi sull’asfalto che di far convogliare il flusso di traffico bloccato, visto le auto danneggiate rimaste al centro della carreggiata. Solo in prossimità dell’ora “di punta”, la viabilità è tornata regolare, mentre al rientro due ferite sono state accompagnate in codice verde, per effettuare approfonditi accertamenti in particolare sulla piccola e portare alcune lievi medicazioni.