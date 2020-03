Iniziata la distribuzione delle mascherine grazie ai volontari della protezione civile

Come gli altri Comuni, anche Thiene nel tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo ha ritirato a Vicenza – tramite personale comunale e volontari della protezione civile – il primo quantitativo di mascherine destinate alla popolazione.

«A Thiene – spiega il sindaco Giovanni Casarotto – l’amministrazione ha deciso di organizzare la distribuzione ai cittadini con l’impiego e l’impegno del volontari del gruppo comunale di protezione civile, coordinati dall’assessore delegato, Andrea Zorzan».

«Va chiarito sin d’ora – dichiara al riguardo Andrea Zorzan – che l’obiettivo è quello di fornire una mascherina per ogni residente. Per poter raggiungere tutti i nuclei familiari e coprire l’intero territorio ci vorranno alcuni giorni di lavoro. Ogni Comune riceverà la propria dotazione suddivisa in più consegne, visto che soddisfare l’approvvigionamento necessario a coprire tutto il territorio regionale necessita di una tempistica di produzione e distribuzione adeguata».

L'Assessore Zorzan informa che a Thiene inizia oggi la consegna alle famiglie del primo quantitativo di mascherine fornite dalla Regione Veneto.Chi non fosse a casa può contattare il Centro Operativo Comunale di Protezione civilehttps://bit.ly/2UvFg5u Pubblicato da Comune di Thiene su Martedì 24 marzo 2020

«Abbiamo suddiviso il territorio comunale – prosegue Zorzan – sulla base delle sezioni elettorali. Grazie all’anagrafe abbiamo estrapolato i “capifamiglia” e il numero dei componenti il nucleo familiare. Questo permetterà alla squadra dei “volontari distributori” di girare con un elenco dettagliato per via e per famiglia, consegnando una mascherina per residente. Tale modalità operativa si rende necessaria per poter gestire l’immane sforzo chiesto ai volontari, consapevoli comunque che le forniture dilazionate nel tempo non ci permetterebbero comunque di arrivare contemporaneamente in tutte le case. Ai cittadini – conclude Zorzan – chiediamo pazienza e comprensione, sperando possano apprezzare l’impegno e lo sforzo organizzativo che stiamo mettendo in campo. Thiene non è un piccolo paese dove è, forse, più semplice ipotizzare un primo giro di consegna porta a porta per consegnare almeno una mascherina a famiglia e quindi ritornare con un secondo giro per recapitare le mascherine anche agli altri componenti. A Thiene ipotizzare più passaggi nelle stesse vie richiederebbe uno sforzo non sostenibile».

Il sindaco precisa che la distribuzione a Thiene è iniziata martedì 24 marzo. «I volontari della protezione civile incaricati a suonare i campanelli delle singole abitazioni e riconoscibili dall’inconfondibile divisa – chiarisce Casarotto – distribuiranno le mascherine che, ricordo, non sono un presidio medico chirurgico». I cittadini con patologie particolari come gli immunodepressi, è il caso esemplificativo più chiaro, possono contattare direttamente i servizi sociali del Comune di Thiene, incaricati a registrare richieste particolari legate alla fascia di popolazione più fragile alla quale sarà data, nel limite del possibile, priorità.

Il sindaco rinnova infine, a nome di tutta l’amministrazione comunale l’appello alla cittadinanza: «Torniamo a ribadire l’assoluta necessità del rispetto delle regole rimanendo a casa, evitando spostamenti non necessari e garantendo sempre la distanza interpersonale. Raccomandiamo a tutti coloro che riceveranno le mascherine di non sentirsi in alcun modo autorizzati a riprendere spostamenti nel territorio: disporre della mascherina, infatti, non è un elemento che autorizza a sentirsi più sicuri o abilitati alla non osservanza delle regole e delle restrizioni personali che tutti siamo doverosamente chiamati a osservare».