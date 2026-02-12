Insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: Jacopo Croin è il nuovo sindaco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sociale, sport, cultura e attenzione agli anziani e ai giovani in difficoltà. Con un programma deciso e ricco di idee si è insediato a Thiene il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con il giovane Jacopo Croin eletto primo cittadino in erba.

Al suo fianco ci saranno Ana State, vice sindaco e assessore alla Salute, Giulia Busellato, assessore al Sociale, Noemi Maria Mirabile, assessore allo Sport, Alvise Rostello Doraiotto, assessore all’Ambiente, Sveva Battistello, assessore alle Politiche Giovanili e Jago Costa, assessore all’Istruzione.

Il nuovo sindaco, dopo aver indossato la fascia tricolore, ha commentato: “Questo incarico rappresenta una cosa importante per me. Essere il sindaco dei ragazzi e delle ragazze significa rappresentare i giovani per migliorare la nostra comunità. E’ un’esperienza che sicuramente mi far crescere. Ringrazio di questa fiducia che ricambierò con tutto il mio impegno. Voglio fare del mio meglio per dare un contributo concreto e positivo”.

Il programma

Sport, cultura, istruzione, sociale e attenzione alle persone in difficoltà. Sono tanti i punti del programma della giovane amministrazione.

Promozione delle attività sportive e sport come strumento fondamentale per il benessere fisico. I ragazzi intendono poi promuovere una serie di iniziative culturali per valorizzare il patrimonio storico favorendo la conoscenza del territorio. Ci sarà poi grande attenzione all’ambiente, alle politiche giovanili e al sociale. “Vogliamo organizzare giochi da tavolo per favorire la socializzazione, creare attività per contrastare la solitudine degli anziani e raccogliere giocattoli da donare ai bambini in difficoltà. Intendiamo inoltre fare una veglia per le donne vittime di violenza e femminicidio”.

Una emozionata ex sindaca Virginia Sperotto ha ceduto la fascia tricolore sottolineando: “E’ stato un percorso impegnativo che mi ha molto arricchita e mi ha fatta crescere. E’ difficile lasciare un ruolo che ho amato così tanto. E’ stato un viaggio meraviglioso che porterò sempre nel cuore”.

1 di 7

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.