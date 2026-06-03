La Grande Quercia lancia il suo primo vinile e diventa scuola a indirizzo musicale

L’anno scolastico all’insegna della musica per la scuola Grande Quercia di Thiene si conclude giovedì 4 giugno alle 20.30 al teatro Comunale di Vicenza dove con un concerto dal vivo gli alunni presenteranno “Icaro”, il loro primo album in vinile nato da un intero anno vissuto a tempo di musica. Un battesimo del fuoco per l’istituto thienese, che dal prossimo anno diventerà ufficialmente una scuola a indirizzo musicale.

Il progetto ha coinvolto otto classi (dalla prima elementare alla terza media), ognuna delle quali è stata affiancata da un musicista professionista. A coordinare questa straordinaria macchina creativa, sotto la direzione artistica di Taketo Gohara, celebre produttore cinematografico e musicale già al fianco di artisti del calibro di Vinicio Capossela e Brunori Sas, sono stati otto nomi di spicco della scena locale e nazionale: Lamante (Giorgia Pietribiasi), Tobia Lanaro, Lorenzo Fattambrini, Roberto Dalla Vecchia, Elli de Mon, Davide Peron con Davide Repele, Antonio Bettini e i Delicatoni. Il risultato di questo percorso è un album polifonico, con otto canzoni per raccontare il mondo dei ragazzi, stampato in vinile e disponibile anche sulle piattaforme digitali. Otto tracce, ognuna specchio dell’identità dell’artista e del legame nato con la classe.

“Non avevamo scelto un tema unico, ma ciò che è emerso è davvero interessante” – racconta Davide Peron, insegnante di musica e ideatore del progetto insieme alla dirigente scolastica Silvia Turra – Abbiamo chiamato questo lavoro pensando non alle ali che si sciolgono, quanto al fatto che Icaro vola coraggiosamente verso il sole. I bambini e i ragazzi si sono messi le ali della musica per andare verso un sogno più grande, superando le proprie paure”.

I brani spaziano tra generi e messaggi differenti: si va dall’inizio del percorso scolastico al valore della squadra e dello stare insieme, fino a un viaggio intorno al mondo attraverso stili sonori diversi. I ragazzi della quinta primaria hanno scelto di cantare il potere della fantasia, invitando a non perderla mai, nemmeno da adulti. Non mancano poi riflessioni profonde sui temi della pace, della casa come rifugio sicuro e del futuro, con la cruciale domanda: “Chi sarò io?”.

Per gli studenti è stata un’esperienza formativa a 360 gradi che ha insegnato loro anche come si vive dietro le quinte della professione del musicista. Non si è trattato solo di cantare, ma di seguire passo dopo passo la filiera di produzione di un vero disco: dalla scrittura dei testi alla registrazione, fino alla cura della grafica. Un percorso che ha mostrato ai ragazzi come la musica non sia solo un hobby, ma una professione vera e propria che richiede studio, dedizione e passione.

L’entusiasmo generato da “Icaro” è solo il preludio a una grande novità per l’istituto thienese. Il successo dell’iniziativa getta infatti le basi per il prossimo anno scolastico, quando la scuola secondaria di primo grado della “Grande quercia” diventerà ufficialmente un istituto a indirizzo musicale, consolidando la vocazione artistica e formativa della struttura.

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