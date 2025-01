Zuccolo stavolta infiamma con gli AC/DC: il rocker vicentino “spacca” ancora

Continua ad entusiasmare Giorgio Zuccolo, il 70enne ex tecnico commerciale di Thiene che da due venerdì è protagonista assoluto della trasmissione di Mediaset, “Io Canto senior” dedicata ai talenti delle sette note con un bagaglio anagrafico più importante. Ma non per questo meno energico e capace di catturare un pubblico eterogeneo: ieri sera con la magistrale esecuzione di “Highway to hell”, inno della storica band degli AC/DC.

Tantissimi i complimenti che hanno letteralmente travolto il talento vicentino già dopo la scorsa puntata, dove Zuccolo aveva emozionato con un brano dei Queen sfoggiando un’estensione vocale ed una tenuta delle note tutt’altro che comuni. Anche stavolta il cantante thienese non ha deluso le aspettative della giuria, sempre più gasata e coinvolta dalle sue performance: senza contare il conduttore, Gerry Scotti, che non perde occasione per sottolineare la sorprendente magia di Zuccolo, tanto composto e quasi compassato nell’approcciarsi al palco, quanto vera e propria tigre nel momento dell’esibizione canora.

Non una scoperta per i tanti che da decenni seguono le avventure musicali del rocker, ma senz’altro una sorpresa per chi non immaginava che dietro ad un pur arzillo settantenne si celasse una “canna” – così come l’ha definita Claudio Amendola estasiato dalla potenza di fuoco del vicentino – tanto potente. Non resta che vedere quindi il proseguo come concorrente nelle prossime puntate, dove la selezione verso la finalissima sarà sempre più combattuta.