L’AltoVicentino Talent Show fa il pieno di entusiasmo. Primi gli ‘Acroyogurt’, vince l’arte

Si è brillantemente conclusa con la vittoria della coppia di ballerini ‘Acroyogurt’ la 3° Edizione dell’AltoVicentino Talent Show. L’evento, patrocinato dalla Regione Veneto e dal Comune di Thiene, ha registrato un notevole interesse pubblico, motivo di grande soddisfazione per l’organizzatore, l‘Associazione Musicale Zinovjeva ‘Recitar Cantando’ APS e con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Thiene, ma sopratutto per i talenti premiati: il tutto nella cornice di un Teatro Comunale di Thiene pieno, sia nella giornata dedicata alla semifinale eliminatoria, sia nella finalissima. In quest’ultima in particolare, 47 aspiranti sul palco – 14 concorrenti in gara tra solisti e gruppi – impegnati nell’esibizione di vari generi artistici tra cantanti, strumentisti, performer, acrobati, ballerini, un giovanissimo dj e persino una crew di pattinatrici, tutti selezionati durante la semifinale che si è svolta il 12 marzo scorso e appartenenti alle 4 categorie in gara: Giovanissimi, Junior, Adulti e Misti.

La maratona dedicata ai talenti nostrani, benché non sia macata la presenza di concorrenti arrivati appositamente anche dal Piemonte oltre che dalla Puglia e dalla Sicilia, è stata condotta da un effervescente Federico Fellynium coadiuvato dall’affascinante valletta Arianna Brogliato.

Ospiti speciali della finalissima, una variegata selezione di artisti già affermati e noti al grande pubblico: Giovanni Gaole il giocoliere, campione mondiale alle Olimpiadi dello spettacolo 2020, Riccardo Frison, il ballerino MJ Style, vincitore assoluto della 2° edizione del Talent ; Chanel Dilecta, rappresentante tricolore allo Junior Eurovision Song Contest 2022, il gruppo danza folcloristico Moldoviza diretti da Elena Jurcenco, vincitori Grand Prix Gef 22° edizione di Sanremo, ancora il Gruppo vocale C–J della scuola Recitar Cantando di Thiene e per finire i Red Poison, ballerini del Centro Danza Hip Hop di Thiene diretti da Erika Zaffonato.

La giuria d’eccellenza presieduta da Piergiorgio Piccoli, attore, regista e fondatore del Theama Teatro di Vicenza, era composta dalla ballerina Giulia Chiesi – Direttrice Artistica Studio Danza Thiene, Lorenzo Fattambrini, cantante, compositore e direttore della Bassano Bluspiritual Band, Gilles Facchinelli – speaker radiofonico, dal giovane cantautore Tobia Lanaro, Fabio Poli – noto cantautore e chitarrista veneziano e da Alessandro Visintainer – compositore trentino oltre che Vocal Coach presso l’Antoniano di Bologna.

Sul palco per la premiazione, oltre ai main sponsor, l’Assessore alla Cultura di Thiene Ludovica Sartore, il vicepresidente della Pro Loco della città Roberto Todesco Gemmo e la madrina oltre che ideatrice del Talent, Alisa Zinovjeva: “Sono davvero felice per questa edizione: un bellissimo riscontro del pubblico, sempre presente e caloroso – ha dichiarato la mente e il cuore di questo format tutto vicentino – diffusione del Talent al di fuori dell’Alto Vicentino con concorrenti provenienti anche dalle regioni più lontane, nuove bellissime collaborazioni, ma soprattutto il privilegio di poter accogliere e premiare i più meritevoli talenti di casa, seminando l’arte in attesa che poi crescano frutti che già stiamo raccogliendo”.

I premiati

Premio critica Radio indipendente ‘Settenote’ di Gilles Facchinelli e Premio Junior: Aura, 15 anni, cantante; Premio Giovane Promessa: Limmo, 10 anni, performer; Premio Gef 24° edizione, Global Education Festival di Sanremo, Teatro Ariston: Gruppo Danza Hip Hop The Dazzlers; Premio Giovanissimi: Valentina Roso, 9 anni, cantante; Premio Adulti: Zell, cantante; Premio Misti: Ballerine Debbie Dance Academy; Premio Assoluto: Duo acrobati Acroyogurt.