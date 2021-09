Frontale fra un furgone e un’ambulanza della Croce Rossa: gravi i due autisti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico frontale a Lastebasse poco prima delle ore 15 fra un’ambulanza della Croce Rossa e un furgone: i due guidatori sono in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 350, all’altezza del chilometro 31: l’ambulanza viaggiava in direzione della casa di riposo di Lastebasse e stava trasportando un anziano, mentre il furgone Mercedes viaggiava verso la pianura. I due guidatori sono rimasti incastrati all’interno dei rispettivi abitacoli: sul posto la centrale operativa del Suem 118 ha inviato due ambulanze (giunte dall’ospedale di Santorso) e due elicotteri, oltre ai vigili del fuoco, giunti da Schio e Lavarone (Trento).

Il paziente a bordo dell’ambulanza e il volontario a bordo sono stati portati in ospedale a Santorso via terra e avrebbero riportato solo ferite lievi. Traumi gravi invece, come detto, per i due guidatori, trasferiti con due elicotteri in codice rosso: uno è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, l’altro con un mezzo di Verona Emergenza è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico (la strada è rimasta chiusa a lungo) sono intervenute una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino e un’altra del Distaccamento di Piovene Rocchette.

Notizia in aggiornamento