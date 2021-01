Libri a domicilio per il prestito agli over 65. Ecco “Portami a casa” dalla Biblioteca civica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se il lettore affezionato non va, o meglio, non può andare in biblioteca, sono gli stessi libri che schizzano fuori dagli scaffali e saltano in macchina per raggiungerlo. Direttamente a casa, grazie al servizio denominato “Portami via” che sarà inaugurato a Thiene da lunedì prossimo e che prevede la consegna in modalità “delivery” anche per i volumi in prestito da Palazzo Cornaggia, sede della Biblioteca Civica comunale.

Che si metteranno figurativamente in marcia verso le abitazione dei thienesi in età “over 65”, ai quali il servizio è dedicato e pensato per mantenere vivo il legame con il cuore pulsante della cultura della città. In totale sicurezza oltre che il comfort dovuto ai cittadini “in pensione” tra i quali in tanti trovano conforto, arricchimento personale e stimoli nella sana lettura di un libro. Oppure la visione di un film dal farcito catalogo disponibile.

In realtà il trasporto delle pagine in prestito secondo le modalità abituali sarà a carico di alcuni volontari che hanno aderito al progetto, oppure dello stesso personale bibliotecario che si è messo a disposizione per mantenere teso il filo invisibile che lega chi offre e chi riceve il servizio, in un periodo in cui anche attingere alla cultura presenta tortuosi ostacoli. Se il prestito del patrimonio librario è da sempre gratuito, lo stesso principio varrà per la consegna a domicilio, i cui costi peraltro contenuti saranno coperti da finanziamento al progetto, già ben accoltodagli utenti e al via da lunedì prossimo.

Due gli “spot” settimanali in cui si metterà in moto la vettura “graffata” Biblioteca Civica, dopo aver concordato le modalità di invio. “La lettura è un piacere, un’opportunità e un diritto che vogliamo sia accessibile a tutti, soprattutto in questi mesi in cui la pandemia ha ridotto le occasioni di incontro e di socialità – spiega Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura e alla Biblioteca Civica oltre che vicesindaco della città -. Per questo la Biblioteca sta ampliando i servizi offerti. Accanto ai libri d’asporto, take away culturale, avviato nel novembre scorso, ora proponiamo quest’altra novità, che confidiamo possa riscuotere un largo riscontro nella cittadinanza”. Per poter accedere all’iniziativa sono richieste, oltre al requisito di età, l’iscrizione alla Biblioteca e la residenza a Thiene. Chi non fosse ancora iscritto potrà farlo telefonicamente e firmare successivamente il modulo di iscrizione che verrà consegnato a casa, assieme ai libri richiesti.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Bibliopassioni a tutto campo, leggere trasmette emozioni e crea relazioni”, il progetto realizzato dal Comune di Thiene con finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Per richiedere libri, riviste e film è sufficiente, quindi, telefonare al numero 0445.804.945 oppure inviare una mail indicando nome, cognome, titolo e autore del libro richiesto, oppure, ancora, prenotando all’indirizzo internet e completando il campo delle note con la frase “Portami a casa”. Non è possibile richiedere documenti ad altre biblioteche. La durata del prestito rimane la stessa, 30 giorni per libri e audiolibri e sette giorni per riviste e dvd. I libri richiesti verranno quindi consegnati il mercoledì, dalle 10.30 alle 11.30, e il venerdì, dalle 17.30 alle 18.30, dai volontari del Servizio Civile o dal Personale della Biblioteca. Le consegne a domicilio avverranno nel rispetto delle regole previste con l’uso dei dispositivi di protezione (mascherine, guanti, gel igienizzante), senza entrare nell’abitazione e mantenendo una distanza non inferiore a un metro tra le persone.