Vicenza al Menti per riprendersi: sfida al Venezia

Venerdì sera, alle ore 21, il Lanerossi Vicenza tornerà in campo: al Menti, i biancorossi ospiteranno il Venezia per il derby della prima giornata di ritorno.

Gli uomini di Di Carlo vengono dalla batosta di sabato scorso in casa della Reggiana: 2-1 il finale al Mapei Stadium. In quell’occasione il Vicenza non è stato in grado di reagire ai gol dei padroni di casa, eccezion fatta per la rete “della bandiera” di Zonta. Da allora i giocatori e lo staff si sono rimessi all’opera per preparare le prossime sfide: domani arriverà un altro banco di prova importante.

Come noto, sarà ospite il Venezia, formazione allenata dal valdagnese Paolo Zanetti. I lagunari sin qui hanno conquistato 28 punti, frutto di 7 vittorie, altrettanti pareggi e 5 sconfitte. Attualmente noni in classifica, domani cercheranno di accorciare sul Pordenone, che occupa l’ultimo posto disponibile per i playoff. All’andata, dopo 90′ di battaglia, finì 1-0 per il Venezia: il compito del Lane sarà quello di ribaltare quel risultato e allontanarsi dalla zona retrocessione.

“Nonostante le assenze, domani voglio fame, aggressività e coraggio” ha dichiarato mister Mimmo di Carlo in conferenza stampa. Con la carica dell’allenatore biancorosso, vincere sarà un po’ più facile. Il secondo derby del 2021 è alle porte: un’altra battaglia al via.