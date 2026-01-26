Lieto fine per Marco: il 14enne ritrovato a Ferrara. Sta bene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è conclusa nel migliore dei modi la lunga giornata di apprensione che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero vicentino: Marco Battaglin, 14 anni, è stato ritrovato a Ferrara, dove un negoziante, insospettito dal suo comportamento, lo avrebbe fermato e allertato le autorità. Il ragazzo sta bene ed è stato preso in carico dalle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio per lui, nel thienese e in tutto l’hinterland era stata messa in moto una massiccia macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco, Protezione civile di Thiene, Polizia Locale e Carabinieri hanno lavorato fianco a fianco per ore, coordinando le ricerche su un territorio vastissimo. Con loro, oltre ai genitori, il sindaco Giampi Michelusi e l’assessore Nazzareno Zavagnin, operativi nel dare supporto morale oltre che logistico. La scomparsa del giovane, residente a Calvene, era stata segnalata questa mattina, quando la scuola secondaria di primo grado di Zugliano ha contattato la famiglia: Marco non era mai entrato in classe. La mamma lo aveva accompagnato come ogni giorno, insieme ad un amico, ma il ragazzo si sarebbe allontanato subito dopo. Secondario capire ora cosa abbia spinto Marco ad allontanarsi dalla scuola fino all’Emilia Romagna, dove è stato ritrovato anche grazie ad un fitto passaparola: Marco sta bene e riabbraccerà presto i suoi cari.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.