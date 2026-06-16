Piscine, Michelusi spiega il piano di riqualificazione: “Così, o avremmo chiuso”

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In un video il sindaco di Thiene Gianantonio Giampi Michelusi spiega nel dettaglio il progetto di riqualificazione delle piscine comunali. Un progetto ambizioso, studiato nei minimi dettagli, dopo diverse valutazioni. In un contesto difficile per le piscine comunali, con molti stabilimenti che chiudono o hanno chiuso perchè non è stato possibile aggiudicare la gestione, il Comune di Thiene ha deciso di avviare un project financing che include l’affidamento della gestione dello stabilimento.

Numeri importanti, che non sempre è facile comprendere. Per questo dal Comune il primo cittadino ha scelto di girare e divulgare un video che spiega nel dettaglio il progetto e i costi, sottolineando che se non fosse stata percorsa questa strada le piscine di Thiene avrebbero chiuso.



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