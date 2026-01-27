Officina Giovani: un febbraio di laboratori gratuiti, creatività e divertimento

Officina Giovani si conferma punto di riferimento per il tempo libero di bambini e ragazzi, e lancia una programmazione ricca di stimoli e opportunità anche per il mese di febbraio. Dalla sfida digitale sul campo da calcio alla cura di sé, passando per il multilinguismo creativo, il centro apre le porte a nuovi percorsi formativi e ricreativi, tutti rigorosamente a partecipazione gratuita. L’iscrizione è obbligatoria tramite i moduli disponibili ai vari link.

Anche il calendario di febbraio, come quello dei mesi precedenti, è pensato per diverse fasce d’età, con l’obiettivo di offrire spazi di socializzazione stimolanti. Il mese si apre con il Torneo Ps5 Fc 26, per un pomeriggio dedicato agli amanti del calcio virtuale dagli 11 anni in su. Essi potranno sfidarsi all’ultimo gol mercoledì 4 febbraio dalle 15 alle 18.

Seguono due incontri dedicati all’estetica e uno alla cura del viso, ideali per chi vuole imparare i segreti del make-up o una perfetta routine di skincare. Make-Up di San Valentino è il laboratorio che si terrà nei venerdì 6 e 13 febbraio dalle ore 16.30 alle 18 e che sarà diviso per due fasce d’età, una dai 10 ai 14 anni e la seconda dai 15 ai 20 anni. Skincare – Cura del Viso è invece rivolto alla fascia d’età dai 12 ai 18 anni e si terrà giovedì 19 febbraio dalle 16.30 alle 18.

Per i più piccoli e per chi ama la musica, Officina Giovani propone un percorso di lettura bilingue per esplorare le emozioni e la storia. L’appuntamento è con Un viaggio emozionale tra le pagine di Anna Llenas lunedì 9 e 23 febbraio dalle 16.45 alle 17.45, per un target di iscritti dai 6 ai 10 anni di età. Parole Senza Confini – Storia e Musica, invece, offre approfondimenti in lingua inglese e spagnola attraverso le note e i racconti, e avrà luogo nei pomeriggi di mercoledì 11 e 18 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 per un pubblico a partire dai 10 anni.

