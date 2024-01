“Lo Spirito di Stella” cavalca le onde dell’inclusività: pronto all’approdo a Miami

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora poche onde da cavalcare con rotta East Coast nell’Oceano Atlantico per catamarano “Lo Spirito di Stella“, a timone vicentino e con una forte spinta inclusiva oltre a quella del vento, in vista dell’approdo in Florida a Miami, previsto per domani mercoledì 31 gennaio. Domattina alle 11 (ora italiana), meteo permettendo, è prevista la cerimonia di arrivo nella location speciale di Marina Shake A-Leg, con una serie di eventi di cornice e di ospitality che attendono navigatori, collaboratori e membri dell’equipaggio all’attracco.

La tappa americana del tour mondiale de “Lo Spirito di Stella”, imbarcazione accessibile di 18 metri a misura di persona paraplegica agli arti inferiori – Andrea, oggi 47enne velista thienese, nel 2000 fu vittima di una sparatoria a Fort Lauderdale e dopo 40 giorni di coma perse l’uso delle gambe -, rientra nella volontà consolidata nel tempo di portare tra i mari e le coste del globo intero messaggi ed esempi di promozione dell’inclusività e del coraggio nell’affrontare qualsiasi sfida potenzialmente in qualsiasi condizione. Con la Onlus collegata e che porta proprio il nome del catamarano a vela.

Ad accogliere l’equipaggio , tra gli altri, ci saranno domani in Usa il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti e dal Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, insieme ad altre autorità americane che visiteranno la barca ad altro profilo di accessibilità. Annunciata anche la partecipazione di Michele Mistò, Console Generale d’Italia a Miami, del Generale Maurizio Cantiello, Addetto per la Difesa Italiana a Washington e di tutte le associazioni di veterani degli Stati Uniti, l’associazione “Lo Spirito di Stella”, l’Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia) e autorità civili e militari statunitensi.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Around The World 2023-2025: il Giro del mondo a bordo del catamarano, completamente accessibile, lungo 18 metri, rivolta a un selezionato pubblico di militari e civili con disabilità che hanno riportato lesioni permanenti nell’assolvimento del servizio, i quali, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali, hanno la possibilità di vivere una meravigliosa ed unica esperienza di mare e di vela.

“Sono molto contento per questo progetto, personalmente è la realizzazione di un grande sogno. La prima volta che ho attraversato l’oceano era il 2004 e, con il mio viaggio back to Usa, tornavo là dove la mia vita era radicalmente cambiata. Oggi, 20 anni dopo, ritorno alle origini e rivivo emozioni indescrivibili”. È quanto dichiara, Andrea Stella, fondatore della Onlus. “All’arrivo saremo accolti, tra gli altri, dall’associazione Shake-A-Leg, realtà che ho avuto modo di conoscere e che in questi anni ha attivato sinergie e collaborazioni, basate sul fatto di essere reciprocamente ispiratrici nella campagna di abbattimento delle barriere di tutti i tipi. Questa nuova avventura è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio, anche e soprattutto per il fatto che abbiamo una collaborazione determinante con il Ministero della Difesa, che con noi condivide tutti gli ideali di inclusione e l’alto valore morale e sociale dell’evento”.

“Lo Spirito di Stella” è stato progettato per garantire inclusione e accessibilità alle persone con disabilità. In particolare, le Forze Armate italiane partecipano all’iniziativa con gli atleti appartenenti al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (Gspd), consentendo loro di vivere un’esperienza di mare e di vela unica nel suo genere. Dopo la partenza da Genova, le soste a Malaga e Tenerife, la traversata dell’Oceano Atlantico e una breve sosta a Sint Maarten, il catamarano è in approdo a Miami. Grazie al live tracking, chiunque può seguire in tempo reale l’itinerario.

A bordo sono presenti il Comandante dell’imbarcazione Daniel Valli e il marinaio Matteo Rapposelli, dipendenti civili dell’armatore del catamarano, l’operatore dell’Agenzia di Comunicazione “On Air” Carlo Concina; il Maresciallo Gaetano Minardi, skipper della Marina Militare; il Capo di 2° Classe – del GSPD (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), l’ex Sott.le della Brigata Marina San Marco, Andrea Quarta, disabile motorio, con l’accompagnatore Capo 2° Classe Donato Giurgola, il Presidente Nazionale della Classe Hansa, Carmelo Forastieri, anch’egli disabile motorio con Gianluca Beretta, suo accompagnatore.